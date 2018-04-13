政策大轉彎 美國考慮重返「跨太平洋夥伴關係協定」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美聯社報導，美國總統川普週四（12日）授命貿易官員，研究美國重新加入「跨太平洋夥伴關係協定」（Trans-Pacific Partnershi, TPP）之可能性。

高喊「美國優先」（America First）的川普，上任之初即退出這項協定，聲稱美國能與亞太國家個別協商，獲致對美國更有利的協議。但隨著美中貿易齟齬不斷，川普也面臨了來自農業州共和黨員的壓力，不得不重新權衡此一政策。農業州是川普大票倉，倘若貿易大戰真開打，本土農業首當其衝。

就在上個月，少了美國的剩餘11個TPP亞太國家，已在智利聖地牙哥簽署「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），該協議旨在促進亞太自由貿易，並對中國造成壓力，促其開放市場，甚或加入該貿易聯盟。

簽署CPTPP的成員國包括日本、澳洲、加拿大、新加坡、馬來西亞、汶萊、墨西哥、紐西蘭、越南、智利以及秘魯。目前尚不清楚上述國家對美國回心轉意會如何回應，但專家認為，美國的經濟影響力不容小覷，成員國或許會願意作出讓步，同意美國重新加入。