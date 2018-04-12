第71屆坎城影展競賽片名單揭曉！

（台灣英文新聞 / 藝文組 台北綜合報導）法國坎城影展主辦單位今天公布第71屆影展競賽片名單，日本導演是枝裕和及濱口龍介、中國導演賈樟柯、韓國導演李滄東相繼入圍，將於5月爭奪金棕櫚獎。



坎城影展主席勒斯鳩（Pierre Lescure）及總代表佛里莫（Thierry Fremaux）今天在巴黎公布競賽片入圍片單，暫時有18部，未來數日內還有可能再增加。



今年沒有台灣作品入圍，華語片部分，賈樟柯以《江湖兒女》5度入圍；以《路邊野餐》驚艷影壇的畢贛也以張艾嘉、湯唯、李鴻其主演的《地球最後的夜晚》入選「一種注目」單元。



日本知名導演是枝裕和坎以「行竊家族」（Shoplifters，暫譯）入圍，濱口龍介以「或醒或睡」（Netemo Sametemo，暫譯）首次入圍；南韓導演尹鐘斌執導，黃政民主演的《工作》則入選午夜單元；賈樟柯的「江湖兒女」和李滄東的「燃燒」（Buh-Ning，暫譯）也獲選。



其他入圍的還有美國導演史派克李（Spike Lee）的「黑色黨員」（BlacKkKlansman，暫譯）、法國導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的「影像之書」（Le Livre d’image，暫譯）、波蘭導演帕威帕利科斯基（Pawel Pawlikowski）的「冷戰」（Zimna Wojna，暫譯）等。



坎城影展將於5月8日到19日舉行。今年評審團主席為澳洲演員凱特布蘭琪（Cate Blanchett），評審團完整名單尚未公布。