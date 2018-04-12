凱達大飯店與Alvvé面膜攜手珍愛媽咪傳馨意

凱達大飯店與Alvvé面膜攜手推出「珍愛媽咪」主題月活動，5月入住「寵愛女人」住房專案，可享豪華客房住宿一晚、早餐2客、下午兩點退房，及價值3,600元的Alvvé艾菲灰姑娘面膜花禮盒一份，專案原價16,690元，每房溫馨價只要3,999元。餐飲則由首屆兩岸名廚的行政主廚戴于益，精心推出美妍盛宴，分別設計6人桌席6,600元+10%、10人桌菜12,000元+10%，及包廂10人桌宴15,000元+10%，採用花膠及當令養生食材，讓媽咪吃得健康、變得漂亮！即日起，預訂「家宴」中餐廳及「百宴」自助餐廳享用母親節優惠，限量贈送Alvvé艾菲灰姑娘面膜一盒(價值2,700元)，家宴4月15日以前另享早鳥優惠85折。​

凱達x Alvvé攜手臻馨獻禮、孝「靚」媽咪

為迎接即將到來的母親節，凱達大飯店首度與醫美品牌合作，擁有美國專利技術、多國專科醫生推薦的「Alvvé艾菲灰姑娘面膜」，一組6入，原價2,700元，有助緊緻肌膚及撫平細紋。為犒賞辛苦的媽咪，凱達於﻿5月推出「寵愛女人」住房專案(原價16,690元)，每房只要3,999元，假日不加價，可享豪華客房住宿一晚、自助式早餐兩客、下午兩點延遲退房禮遇、精美的Alvvé艾菲灰姑娘面膜花禮盒一份(價值3,600元)，讓台北景緻和西城輕旅行，舒緩媽咪身心，重拾亮麗光彩。

除住房外，另搭配餐飲優惠，即日起至5月13日，預訂「家宴」中餐廳母親節10人桌菜，前40組完成全額付訂者，贈Alvvé艾菲灰姑娘面膜一盒(價值2,700元)。凡20歲以上女性於5月12日、5月13日，至「百宴」自助餐廳用餐，每人贈龍蝦主餐一客；即日起預訂5月在「百宴」用餐且滿10人以上者，每日前6組，可獲贈面膜一盒。

兩岸名廚戴于益，美妍佳餚獻馨意

凱達大飯店行政主廚戴于益，多次於兩岸廚藝競賽獲獎，熱血個性及精湛廚藝，讓他成為首屆兩岸名廚之一。貼心的戴主廚，考量消費者家庭人數，並以養生美妍為主軸，於「家宴」中餐廳推出6人、10人桌菜及包廂10人桌宴。6人桌菜包含開胃美饌、海鮮、時蔬、湯品、甜點及水果，共8道佳餚，每桌6,600元+10%，其中「凱達脆皮烤豬腳」源自凱撒飯店連鎖董事長，曾在維也納品嚐到令他難以忘懷的脆皮豬腳，特別派集團主廚遠赴維也納取經，再融合台灣人的口味研發而成，採用台灣黑豬的前腿，以義式香料醃製3天，蒸熟後烤爐到表皮酥脆、肉質鮮嫩，曾獲得蘋果日報年菜評比自選類冠軍。

10人桌菜每桌12,000元+10%，11道佳餚中採用花膠、當令時蔬、海鮮等食材，如「金蒜銀河蒸大蝦」嚴選宜蘭無毒養殖草蝦，剖背、去泥腸，底部鋪河粉，吸足蒜泥香氣及蝦的精華，鮮甜夠味；「港式明爐燒鴨」選用3.5台斤重的宜蘭櫻桃鴨，用香料醃製8小時候，淋上糖水吊起來風乾一天，再入烤箱熟成，最後淋上熱油讓燒鴨皮酥肉嫩；「碧綠花膠鮮筍」將魚肚和當季綠竹筍一起紅燒而成，口感厚實且富有膠質，養顏美容的可口佳餚。

包廂10人桌宴共12道美饌，每桌15,000元+10%，有高檔海鮮食材「和風沙律黑鮑」、富有膠原蛋白及老母雞湯的「養身花膠響螺盅」、健康無負擔的「碧綠花菇扒烏蔘」、選用1公斤宜蘭有機養殖石斑搭配古早味破布子的「鮮露樹子蒸石斑」，而「黨蔘仙草燉全雞」源自臨近凱達的龍山寺青草巷頗具盛名，主廚因此採用萬華仙草，熬煮一天後取其湯汁，加入烏骨雞、黨蔘、紅棗、枸杞、當歸等中藥燉煮而成，口感甘醇、溫補養身；「箔金流沙包」黝黑的竹炭麵皮，刷上高貴的金箔，裡面蘊含熱情的巧克力流沙，是一道中西合併的高人氣甜點。凡享用家宴母親節10人桌菜，每桌可享果汁暢飲，及贈送主廚特製生乳卷蛋糕一份，4月15日以前預訂另享早鳥優惠85折，更多優惠詳情，請洽02-2306-6777或官網www.caesarmetro.com。