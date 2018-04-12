第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」 新二代陪媽媽回越南  

2018年「蹲點‧台灣」邁入第十年，由中華電信基金會首辦理「蹲點．台灣．心南向」計劃，以越南為主，沿續「蹲點．台灣」的精神，由新二代、新住民與台灣大學生組成五組蹲點團隊，回到新二代母親的故鄉「越南」，蹲點兩週體驗當地生活，並記錄拍攝出自己視角中的越南。

中華電信基金會將於4月28日在中華電信學院板橋所舉辦第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」交流分享會，呈現五組新二代與台灣大學生的蹲點團隊自1/21至2/05，回到新二代母親的故鄉「越南」蹲點所拍攝的紀錄影片與心得。



五組新二代同學們透過兩週的越南蹲點生活，與母親家鄉的親人重逢與相處，產生了許多的感觸與想法。新二代返回越南蹲點，既是旁觀者，也是故事中的主角，新二代像是到了一個陌生的地方，但那裡卻有著自己的家人；自己身在蹲點的故事裡，卻又透過攝影機，抽離出來觀察每一個人的互動。

這些精彩又獨特的故事，都會在4月28日的「蹲點‧台灣‧心南向」交流分享會上完整呈現，蹲點同學們也將現身說法，親自說說越南這一趟蹲點旅程對他們的深刻影響。分享會上也特地準備了越南風味的茶點，讓現場來賓們可以輕鬆地欣賞成果與聚會交流。



第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」交流分享會

時間：4/28(六)14:30-16:30

地點：中華電信學院板橋所 綜合大樓G100教室(新北市板橋區民族路168號)

活動報名網址：https://goo.gl/forms/TMr3i8TMIYWcsEp13



【蹲點‧台灣‧心南向：新二代陪媽媽回越南】影片：https://www.facebook.com/clicktaiwanfans/videos/1637586646294646/