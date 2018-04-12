2018臺中國際動畫影展 短片徵件起跑！

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北報導）即將邁入第四屆的「2018臺中國際動畫影展」徵件起跑，今年短片競賽徵件，分為「短片競賽」與「提案獎」兩大競賽類別，總獎金高達新臺幣140萬元，以吸引全球創作者踴躍報名參賽，更鼓勵臺籍新銳導演提出最具獨創性的企劃提案，爭取創作第一桶金，報名日期自即日起至6月30日止，歡迎全球動畫好手報名參加！

臺中國際動畫影展（TIAF）自2015年舉辦以來，以「臺灣唯一的城市動畫影展」在全球動畫影壇闖出名氣，廣受創作者及製作公司注目。今年TIAF在「短片競賽」項目仍維持首獎50萬元高額獎金，另外為了突顯臺灣動畫短片能量，更增設「臺灣短片」與「臺灣學生短片」兩個報名組別，並加碼提供法國TVPaint Développement獨家贊助的動畫軟體以獎勵得獎人，不僅為國內導演打造短片放映與國際交流平台，更提供角逐重量級獎金及獎品的好機會。

臺中市影視發展基金會執行長林盈志表示，臺灣動畫人才在就學時往往儲備相當充沛的藝術創作能量，畢業後卻常苦於生計而無法持續創作獨具個人風格的作品。為此，今年動畫影展特別首度試辦「提案獎」，祭出首獎20萬元及TVPaint動畫軟體作為獎品，鼓勵臺灣新銳動畫導演發想具藝術性與獨創性的短片創作計畫參與提案，希望幫助新銳導演延續能量，並期待他們未來能持續耕耘，掀起專屬臺灣動畫的短片新浪潮。

林盈志表示，去年入圍TIAF競賽單元的30部國際短片中，有2部亦入圍今年奧斯卡最佳動畫短片，足見TIAF經過這些年的努力已逐漸茁壯，並與全球短片放映平台接軌，證明要看全世界最新、最完整、節目最精彩的動畫短片，十月份一定不能錯過臺中市舉辦的動畫盛宴。

2018 TIAF競賽徵件即日起開放報名，收件截止日為2018年6月30日（週六）。為響應節能減碳愛地球，影展僅接受網路線上報名，不接受紙本報名。詳細競賽規章與報名方式，請上TIAF官方網站twtiaf.com查詢，入圍名單預計2018年7月31日前於官網公布。