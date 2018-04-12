榮獲2018台北米其林指南推薦！N°168 PRIME牛排館與義百年甜點店合作

榮獲2018台北米其林指南推薦的N°168 PRIME牛排館於母親節推出「Special Menu特別菜單」，消費滿額加贈「MIKIMOTO頂級保養組」，用餐後還可帶媽咪至牛排館戶外花園欣賞美麗華摩天輪繽紛美景，讓媽媽一次擁有好景與佳餚，度過一個浪漫又奢華的母親節。

Nº168 PRIME牛排館母親節「Special Menu特別菜單」精選各種頂級料理－「澳洲9+和牛老饕」、「美國頂級肋眼」、「波士頓活龍蝦」、「西班牙伊比利豬」等，讓媽咪在舒適的用餐環境中，品嚐精緻專業料理以及多款美味菜色；母親節當日寵愛媽咪雙重送，凡於5月13日用餐的客人即贈「精緻法式小點」；每桌消費滿兩萬元，加贈「MIKIMOTO頂級保養組」。

另外，N°168 PRIME牛排館SOGO敦化店於母親節將與義大利米蘭百年甜點「COVA」首度攜手推出限定活動，經典牛排與貴婦甜點品牌的跨界合作，將擄獲媽咪們甜蜜的心！而母親節當日也提供「Special Menu特別菜單」，精選多樣美味料理－鮮嫩多汁的「澳洲9+和牛昂格列牛排套餐」、選用澳洲9+頂級和牛與波士頓龍蝦等頂級海鮮的「豪華海陸雙重奏雙人套餐」。母親節當日寵愛媽咪雙重送，凡於5月13日用餐的客人即贈「精緻法式小點」；每桌消費滿兩萬元，加贈「MIKIMOTO頂級保養組」，為媽咪送上最真摯的祝福。