新竹喜來登婚禮體驗日  共赴美好年代婚禮舞會

近年婚宴型態朝向風格獨具的會場佈置及高價精緻桌席， 以獨特的創新客製抓準婚宴趨勢成為飯店業者搶攻婚宴商機的不二心 法。新竹豐邑喜來登大飯店於4月22日舉辦「Let's Swing!美好年代婚禮舞會」婚禮體驗日，展示1920美好年 代的西式風情婚宴，亦邀請來自台北、桃園及新竹共12家婚禮週邊 相關品牌進駐，打造夢想中華麗優雅的西式婚禮， 參與者也可獲得年度唯一喜宴優惠，達指定門檻更贈送婚前保養、 海外蜜月及總統套房住宿。

新竹地區因竹科龐大的人才需求，吸納許多青年就業人口移居新竹， 進而造就新竹獨特的城市基因「所得高、教育水準高、 平均年齡全國最低」，主計總處調查公佈2016年全國家庭消費支 出之冠為新竹市，家戶每年平均支出高達105萬元， 新竹縣則僅次於台北市位居第三高， 顯見新竹地區的消費實力不容小覷。

新竹喜來登邀請即將步入幸福婚禮的準新人於4月22日參與「 美好年代婚禮舞會」為人生大事搶先做足準備， 提供國內少見的西式婚禮流程觀摩，包括5F「空中花園」 的戶外證婚儀式、迎賓雞尾酒會，主場地3F「大宴會廳」 除了安排手工婚紗走秀外， 另外特別設置主題舞板做爵士舞團表演及舞蹈教學，結束後還可參加 2F「光吧」的After Party，由兩性達人「喬治先生」做婚前講座， 讓準新人體驗完整的西式婚禮流程。

活動當日亦可提前品嚐客製喜宴菜色，包括多道中、西、 日式精緻創意料理組合而成的「迎賓五小碟」，內含「紅袍乳豬件、 烏魚子、炙燒西瓜乳酪串、鮭魚鑲干貝、山椒鴨肉串」，以及主食「 帝王炒飯」、主題甜點、無酒精特調飲品「粉紅愛戀」、「 閃耀甜心」等。

除了完整的婚禮體驗外， 現場邀請來自台北和新竹的婚禮週邊品牌提供完整豐富的婚禮資訊， 參展品牌包括知名夢幻婚紗禮服「C.H Wedding經典婚紗」、新竹「Vanessa手工婚紗」、 法國百年頂級西點品牌「巴黎美心喜餅」、唯美婚宴佈置「 費兒私家婚禮佈置」、「HF花藝」、「幸福故事館」、 精細手工製作「林果良品紳士鞋」、大頭貼拍照亭「小姐愛拍照Mi ssPhoto」、婚禮樂團「麗星音樂」、 以及專業婚禮記錄拍攝團隊「SJ鯊魚婚攝」、「Nickstud io尼克影像」等，活動當天將提供獨家回饋優惠， 提供與會新人更完整的婚宴選擇。

參加婚體日的準新人於4月30日前下訂宴席，不分平假日皆享免收 2%服務費優惠，訂席選擇NT$18,800以上專案價格， 不分平假日皆享5%折扣；預訂宴席即贈「豪華客房住宿」一晚， 訂席桌數達15桌贈「Qi SPA婚前保養專案」，訂席桌數達20桌(含)以上加贈「 海島五星住宿」兩晚，任選浪漫國度蘇美島、峇里島或關島， 訂席桌數達30桌並選擇NT$25,800以上價格專案， 加送一晚豪華客房升等為「總統套房」，「Let's Swing!美好年代婚禮舞會」婚體日入場費用為雙人報名NT$ 1,200，活動線上報名：https://goo.gl/ qp5Gc9。更多「美好年代婚禮舞會」活動詳情請洽新竹喜來登 03 620 6000宴會業務部，或上新竹喜來登官網和粉絲專頁查詢。