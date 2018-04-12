劉冠詳、蔡柏璋處女秀　雲門２《春鬥2018》登場

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北採訪報導）雲門２《春鬥2018》明(13)日起即將展開，今(12)日下午在雲門劇場舉辦彩排記者會，兩位編舞家劉冠詳、蔡柏璋的新作首度呈現，劉冠詳的《變態》肢體猛烈而奇幻，蔡柏璋的《Aller Simple》讓習慣閉口的舞者開口說話。

2位創作者為雲門劇場獻出人生的第一次，《變態》是劉冠詳第一支跳脫舞者角色為多人編創的作品，《Aller Simple》是劇場才子蔡柏璋第一次嘗試舞蹈創作，兩支手法截然不同的創作，將自四月十三日本週五起至二十二日，在淡水雲門劇場展開連續兩週，六場演出，票房全滿。

雲門２「春鬥」是台灣年輕創作者發表新作的重要平台。雲門2藝術總監鄭宗龍說：「這個平台應該持續提供給想要用身體創作、用身體說話的年輕人。」因此他大膽邀請「質地跟雲門2完全不一樣」的劉冠詳與蔡柏璋，為今年「春鬥」編舞，透過兩人大膽的創意，不斷挖掘雲門2舞者更多可能性。

彩排記者會上編舞家談到春鬥創作歷程。劉冠詳表示，這齣舞作沒有故事、沒有大道理，希望透過這個作品顛覆雲門2在舞蹈上的審美觀，這也是劉冠詳首度把自己交出去，讓舞者和他一起發展作品；舞者寬廣的發展空間令他訝異，本想挑戰舞者的劉冠詳，反被舞者給顛覆了。

蔡柏璋則談到創作就像一趟旅程，創造出當下的心境，探索未知，探索自己，也探索旁人。他表示和雲門2的合作後最大的感受是「舞者是最值得被尊敬的表演者」，他們背後付出的努力、心力，絕非一般人所能想像，並形容自己與雲門2工作的過程，從驚訝，到竟然「他們可以做成這樣」，到貪心的想看到更多。

劉冠詳《變態》——用舞蹈演繹腦內異想

劉冠詳充滿爆發力的肢體，令鄭宗龍嘆道「怎麼可以有這麼恐怖的身體」。2017年他以舞作《我知道的太多了》奪得台新藝術獎表演藝術大獎，作品從自身的生命經驗出發，將情感毫不保留的傾瀉於舞蹈中。此次全新創作，取自從小愛看科幻電影而生的怪奇念頭，劉冠詳透過編舞演繹他口中的「第一號科幻新作」——《變態》。

過去他一定親自上場演出自己的作品，首次挑戰只編、不跳，劉冠詳勇敢推翻自己「把一個故事好好說完、把情感好好掏完」的編創模式，嘗試如交響曲般複雜結構，而不是單一主題的敘述。他和八位舞者彼此激盪，將排練場當作超級實驗室，發展出瘋狂的肢體，也讓舞者直呼：真的好「變態」。

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蔡柏璋《Aller Simple》——很有戲的舞作，是最後也是第一

劇場界編導演全才的蔡柏璋，去年底在眾人的驚愕中宣布將暫別舞台。新作《Aller Simple》，是他的最後，也是第一；是他暫別舞台的最後一部創作，卻是首度跨界、挑戰人生第一次編舞。「Aller Simple」原意單程票，意味著一趟不回頭的旅程，編舞家將準備遠行的心境，​融入舞作。

鄭宗龍表示，邀請蔡柏璋編舞是他的私心期待，「這個合作可以給舞者非常多的養分，因為他們要面對的是一位不是跟我們說同樣語言的人。」創作初期，蔡柏璋每天都給舞者出好幾道功課，引導舞者梳理自身故事，從情境中發展動作，過程中舞者又哭又笑，吶喊狂語，更在排練場上搖呼拉圈、溜直排輪、打球，都是在排練時絕少出現的動作。

「越跟我們不一樣的，我們越要靠近他，接觸他，並且學習。」鄭宗龍透露「其實我真的很想要讓雲門２嘗試看看那種『更誇張的猛』。」究竟這兩位編舞家為雲門2舞者帶來了甚麼樣的撞擊和突破？請您拭目以待。

雲門２《春鬥2018》演出資訊

淡水雲門劇場

4/13、4/20（五）20:00

4/14-15、4/21-22（六-日） 15:00