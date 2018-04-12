情深意粽 慶端陽 2018台北福華食「粽」新風貌

一年一度的端午節即將來臨！這次台北福華大飯店除了重現經典，更是推陳出新。當健康飲食當道、當傳統遇上創新。

台北福華精心獻藝七款風味粽，首先由江南春劉宜嘉主廚端出三款超人氣口味，「御品狀元粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。把北海道干貝、鮮鮑等高級食材豪邁的包進粽子裡，打開粽子首先接受視覺震撼。餡料方面，以富含大量膠原蛋白的食材，如牛筋、花膠、虎掌，依食材特性分別滷製。糯米部分也顯示師傅的功夫細節，特別選用含水量較低的糯米，經浸泡水份直達米心，卻仍維持粒粒分明的Ｑ彈口感。另外「虎掌干貝及第綜」是劉主廚獨自研發的創意粽，使用豬隻珍稀的部位─虎掌、頂級干貝，並以日本產南瓜的甜味與鮮黃色澤取代傳統鹹蛋黃，首次推出，搶攻愛嘗鮮消費者的胃。專為素食者設計的「桂圓蓮子粽」以養生風味的甜粽登場，依照高梁米、黑糯米、長糯米不同的特性搭配，加入桂圓、蓮子的自然甜味，與薏仁、燕麥、葡萄乾、黑芝麻等優質配料，小巧輕盈、無負擔，讓您享受舌尖上翻騰出的新滋味！

今年的重頭戲品項為珍珠坊蔡清南主廚端上「鮑魚干貝八寶粽」，蔡主廚特別將廣式裹蒸粽改良而成。道地的廣東巨無霸肉粽，單顆重達720g，豪華內餡可供4-5人食用。以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味；蓮子與栗子蓬鬆甘甜、鹹蛋黃畫龍點睛，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的東坡肉、杏鮑菇增添嚼勁，重量級獻禮，美味百分百！另一款「蔓越南瓜米糍豆沙小米粽」外觀討喜好看，米糍（ㄘˊ）是廣東一代的民俗小點，也就是我們熟悉的客家麻糬。珍珠坊蔡清南主廚以健康為出發點研發的創意粽，除了圓糯米還加入原住民常使用的食材：小米，緩解糯米不易消化的困擾、還增添咀嚼層次，蔓越南瓜米糍以南瓜與糯米製成、無添加糖，以蔓越莓的酸提味，加入豆沙餡綿甜而不膩，在口中製造柔滑的效果。

外皮冰涼Q感的冰粽，一向是台北福華彩虹座獨賣的招牌粽款。今年日籍甜點總監嘉手納慶一研發出兩款日本風味的新Q粽。「覆盆子櫻花豆沙粽」繽紛粉嫩的少女口味，使用草莓果泥、覆盆子果泥與鮮奶油卡士達醬，酸酸甜甜，尾韻帶點君度酒的香甜。「抹茶八寶豆」煮透的八寶豆，包覆在抹茶口味的Ｑ彈外皮之下，抹茶濃郁、不死甜。其中抹茶採用鹿兒島的有機抹茶，風味上較一般烘焙使用的靜岡抹茶更溫和，消費者的接受度更高，抹茶控必嘗鮮！將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子。

台北福華端午粽禮盒4月20日接受預購，5月20日前臨櫃訂購、付款，可享85折優惠，凡訂購江南湖州粽禮盒、福華廣式粽禮盒即限量贈送精美保冷提袋乙個，20盒以上提供台北市區單一定點宅配免運費。

訂購專線：02 2700 2323轉2234

訂購官網：http://takeout.howard-hotels.com.tw