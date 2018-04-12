股市紛紛擾擾 富邦證券主推穩健型投資

農曆年後國際股市劇烈波動，連帶影響台北股市的表現， 加權指數震盪劇烈，對於許多投資人來說， 心情宛如坐雲霄飛車般忽上忽下，不禁大嘆股票難做， 然而投資真的只能追高殺低，時時盯盤，弄得自己七上八下， 驚魂不定嗎?

富邦證券自2017年開始推廣定期定額ETF投資術， 讓投資人不需要判斷進場時點或預測行情高低， 也不用理會股市震盪，以定期定額的方式來分散波動風險， 且最低投資金額只要1000元，讓投資人輕鬆投資沒有負擔。 去年富邦證券共有高達2萬多個客戶參與定期定額投資ETF， 平均每人扣款金額達4800元， 顯示多數投資人都認同定期定額投資ETF不但可分散進場時點， 又有機會達到長期投資的複利增值效果。

為了鼓勵投資人定期定額投資ETF，即日起至2018年4月30 日，富邦證券舉辦「新的一年，用薪實現新希望」 客戶回饋抽獎活動，活動獎項包括日本札榥雙人來回機票、iRob ot掃地機器人、百貨公司及通路禮券等，多達上百樣精選好禮等您 踴躍參與，若您使用「線上開戶」App投資定期定額ETF， 再送統一超商300元商品卡， 富邦證券期待幫助客戶圓人生每個美好的夢想，攜手共創幸福未來。 活動詳情請上「新的一年，用薪實現新希望」網站(https:/ /www.fubon.com/securities/hot_ new/event2018/index.html )或 「富邦證券富貴財神幫」FB粉絲專頁查詢。

投資人參與定期定額投資ETF，不需要出門勞苦奔波，只要透過「 富邦e點通」App，即可線上簽署定期定額買賣有價證券契約書、 約定投資標的、設定扣款日期與金額， 所有動作都可以在電子交易平台上一氣呵成。 如有相關問題請洽客服專線0800-073-588， 將有專人提供解答與服務。­­