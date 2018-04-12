維也納愛樂首席x國臺交  展現原汁原味奧地利經典樂音

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）維也納愛樂首席萊納．霍內克Rainer Honeck，2017/18樂季受邀擔任國立臺灣交響樂團駐團藝術家，將於4月21日晚上七點半臺中中興堂及4月22日晚上七點半臺北國家音樂廳，帶來德奧經典系列四【未完成的美麗境界－霍內克與國臺交】音樂會，同時擔綱指揮及小提琴獨奏，與國臺交演出海頓第二號及莫札特第五號兩首小提琴協奏曲，以及舒伯特第八號交響曲，展現奧地利經典樂音。

擔任維也納愛樂首席超過1/4世紀 集樂團首席、獨奏、指揮於一身

擔任維也納愛樂首席超過25年的霍內克，10年前即曾與國臺交合作演出，去年國臺交劉玄詠團長親赴維也納邀請霍內克擔任17/18樂季駐團藝術家，霍內克說「…對我而言這真是很有挑戰性的工作，也是一項艱鉅的任務，它大大地有別於經常受邀擔任獨奏家與樂團指揮的工作，這需要與全體團員更緊密且親密的合作。…我將竭盡所能的把在專業上的認知傳達給臺灣充滿活力的青年音樂家們，讓我們大家共同拭目以待豐盛的果實！」霍內克以樂團首席身份錄製過許多唱片，本身也是知名獨奏家及室內樂演奏家，近年更跨足指揮，與世界知名樂團合作演出不計其數，最近更受聘擔任日本東京紀尾井音樂廳管弦樂團首席指揮。

霍內克於2017/18樂季擔任國臺交駐團藝術家期間，將分別於四月及七月各演出兩場德奧經典音樂會，首先4月21、22日將與國臺交帶來【未完成的美麗境界－霍內克與國臺交】音樂會，演出三位同樣出生於奧地利的偉大作曲家作品，有自然流暢、含蓄而不矯作的海頓第二號小提琴協奏曲，輕快明朗、活力熱情的莫札特第五號小提琴協奏曲，以及見證浪漫時期到來最佳經典的舒伯特第八號交響曲《未完成》。霍內克將以超過1/4世紀「維也納愛樂首席」的功力，帶領國臺交展現原汁原味奧地利經典樂音！他所使用的是1725年製作的「夏康」史特拉底瓦里小提琴，目前由奧地利國家銀行出借。

音樂會當天與夜鶯基金會合作於音樂會前一小時辦理深度導聆，由音樂學者張皓閔主講，觀眾持音樂會票券即可入場參加。音樂會票價自300元起，而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國臺交提供「學生體驗票」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。更多優惠請見國臺交官網，購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國臺交04-23330153。欣賞音樂會可申請公務人員終身學習時數認證3小時。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw