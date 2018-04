富邦金控與紐約大學史登商學院合作成立富邦科技商業創新中心

富邦金控今(12)天宣布與紐約大學史登商學院 (Stern School of Business)合作成立富邦科技商業創新中心 (The Fubon Center for Technology, Business and Innovation),富邦金控董事長蔡明興昨(11)特別出席紐約大學史登商學院富邦科技商業創新中心成立慶祝典禮,新成立的富邦中心將在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐,並促進產學合作,為全球創新建立人才庫。

富邦科技商業創新中心將協助推展金融科技、商業分析和科技創業發展等重點研究,以強化紐約大學史登商學院在科技創新領域的上的跨學科合作,此中心不但將成為史登商學院在創新研究上新的發展核心,同時也將提供研究成果作為富邦金控在金融科技發展的參考,深化產學合作關係,發揮學術及商業合作之綜效。此外,富邦科技商業創新中心未來也將舉辦Fintech論壇,促進與台灣學界的學術合作,同時,並透過數位金融學術課程的規劃,提供學生熟悉未來商業環境必備的金融科技知識及技能。

蔡明興表示,金融科技為近年來全球重要的發展議題,各個行業皆因科技創新的快速發展必須敏捷靈活的發展其創新服務,金融業尤其為甚。富邦金控很高興此次能與紐約大學史登商學院共同合作,史登商學院為世界一流的頂尖學府,過去培育出許多優秀的商業人才,富邦科技商業創新中心的成立,將加速未來學術及商業間的產學研究,激發出更多具商業影響力的研究發現,我們很高興能夠跨出台灣參與未來金融科技的發展,協助全球培育未來商業創新人才。

紐約大學史登商學院院長Rangarajan Sundaram表示,科技創新正在改變全球各個領域,也影響了我們如何透過商業教育培育下一代的領袖來適應未來瞬息萬變的世界。富邦科技商業創新中心在史登商學院校友蔡明興董事長的支持下終於能夠實現,未來可望促進更多在科技、商業、創新跨領域的合作。

面臨數位金融時代的來臨,富邦金控致力推動金融創新,在2015年底成立「創新科技辦公室」,以研究各項金融科技應用,包括在數位金流、大數據分析、資安保全等領域上,推展更多創新科技的客戶服務,也期盼未來與新成立的「富邦科技商業創新中心」有更多交流合作,激發金融創新的發想,建構新金融商業模式,提升企業營運及服務效率,持續朝向「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

紐約大學史登商學院為美國最重要的商業管理教育學府及研究中心之一,史登商學院師資團隊包括三名諾貝爾經濟學獎得主,透過提供了一系列多元廣泛的學士及碩、博士課程,致力培育未來商業人才。史登商學院為第一家在2014年推出區塊鍊課程的頂尖商業學府,並於2016年MBA課程中正式開設金融科技課程,於2017年五月啟動為期一年的Tech MBA課程,課程內容主要以商業及科學研究為主,富邦科技商業創新中心的成立為史登商學院在過去一年半裡推出的科技商業合作方案的最新成果,致力推動金融科技創新發展,培育未來Fintech人才。

富邦集團長期投入各項資源致力推動國內外產學合作與教育發展,富邦金控於2011年捐贈臺灣大學設置「富邦永續講座」,此為國內企業捐贈臺大設置講座之首例;贊助政治大學「金融科技國際產學聯盟」,透過政大「金融科技研究中心」舉辦金融科技相關研討會,與國際接軌;在昆山杜克大學設立「富邦獎學金」,提升人才培育與國際交流。富邦金控蔡明興董事長個人亦與鑽石生技投資公司共同捐贈成立永續經營之「臺大鑽石種子基金」,支持新創團隊之創新研發;富邦集團董事長蔡明忠則個人捐助臺灣大學法律學院設置「蔡萬才法學講座教授」,支持台灣法學學術發展。