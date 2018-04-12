新北國際文教中心九大主題展 百校師生體驗多元文化

新北市教育局今（12）日於大豐國際文教中心辦理「百校好多元-文化體驗活動」啟動儀式，現場由本市9校國際文教中心辦理多元文化舞蹈、文物導覽、各國文化主題DIY活動等，熱鬧 非凡。

新北市朱市長立倫表示，新北市新住民及其子女超過13萬5000 人，為扎根與推廣多元文化及國際教育，本市特別成立九所國際文教中心，透過國際情境建置及多元文化教育活動推廣，使新北學生能領略各國文化之美，培育世界公民的意識。

新北市教育局蔣副局長偉民表示，「百校好多元-文化體驗活動」不僅揭開國際文教中心九大主題展的序幕，更宣示本市拓展國際教育的決心。九大分區國際文教中心今年度推出印尼、緬甸、日本、越南、菲律賓、紐澳、義大利、巴西、秘魯、英國、美國與史瓦濟蘭等動靜態主題展及活動外，邀請本市100校師生至 國際文教中心體驗多元文化。

今日活動由大豐國小學生表演緬甸舞蹈「緬甸歡歌」，配合啟動儀式舞蹈「舞動全球」，新住民親子展現來自世界各國舞蹈的活力。就在樂聲最嗨的時刻，青春洋溢的小朋友倏地跳進舞台，不斷奮力為巨大汽球打氣、在搖滾音樂中氣球撐到最大，現場嘉賓和老師們拿著加油棒為學生鼓舞著，「百校好多元」就像孩子的大未來，跟著全球一起舞動！

現場有超過十種的各國主題展DIY展攤活動，例如Batik扇是 蠟染布中各式各樣圖案包裝紙與竹筷子做成的印尼扇;緬甸戲耍懸絲 傀儡則可完成後透過提、撥、勾、挑、扭、掄、閃、搖等技巧，讓木 偶作出充滿生命力的動作;還有椰子之國菲律賓展活動，透過椰殼DIY串珠讓學生們體驗異國風情，讓現場小朋友從手作感受到多元文化的樂趣。

照片由新北市政府提供

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照片由新北市政府提供