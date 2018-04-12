富邦信用卡幫您寵愛媽媽再享好康  母親節富邦卡友獨享百貨購物優惠

母親節將至台北富邦銀行幫卡友寵愛媽媽再享好康！富邦信用卡推出母親節專屬刷卡回饋，除了全台指定百貨刷卡優惠活動，消費滿5,000元即就送100元禮券，刷愈多回饋愈多，刷卡分期再享分期加碼禮，單筆分期滿10,000元再送100元禮券！此外，6/30前於指定實體門市消費，分6期(含)以上並完成登錄，還有機會獲得限量精選好禮，讓您與媽咪歡慶佳節再享好康！

北富銀表示，每年母親節購物高峰，在實體通路中，以百貨公司、藥妝店及精品店的刷卡量較高。為了回饋卡友，北富銀今年特別與卡友最常購物的廣三SOGO、台茂購物中心、新光三越、遠東SOGO、遠東百貨等5大百貨公司合作，推出母親節專屬刷卡回饋，以卡友最愛的百貨禮券為主。以與北富銀合作的聯名百貨舉例(台中廣三SOGO百貨、台茂購物中心)，自4/12起，富邦卡友至二家聯名百貨消費，持聯名卡刷滿5,000元或持任一富邦信用卡刷滿6,000元，就送100元禮券/商品券，單筆分期滿萬元再加碼送100元禮券/商品券。此外，若刷「富邦富利生活卡」還可享5倍紅利(20元即有5點紅利)，紅利點數累積更快速。

除了百貨公司，北富銀也打破單一特店滿額贈的活動方式，針對部分百貨、量販賣場、藥妝、3C賣場、家居…等通路(限有刷卡簽單之通路，部分商店除外)，推出卡友專屬的刷卡分期滿額贈優惠！凡於4/1~6/30持任一富邦信用卡於指定實體門市消費分6期(含)以上並完成登錄，累積分期滿20,000元，可獲贈「獨家鬆獅犬反向傘」(限量5,000名)，累積分期滿50,000元、80,000元，分別可獲贈「日本Dashiang-不鏽鋼雙鍋禮盒組」(限量1,200名)、「勳風16吋超廣角循環扇」(限量600名)，最高享24期0利率。歡迎有興趣的卡友把握機會，趁著母親節檔期，為媽咪挑選貼心好禮，再享額外回饋！

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