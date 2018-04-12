國際資金多流入歐亞 多重資產配置完美掌握

今年以來國際市場風波不斷，繼年初FED升息預期干擾後，美中貿易紛爭、臉書、亞馬遜、特斯拉等科技股利空消息相繼衝擊市場，國際股匯市表現震盪。富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛指出，儘管美國經濟仍舊穩健，但由於股市估值較高，國際市場在佈局上已將部分眼光放在歐亞區域上，從今年以來EPFR國際資金流向來看，亦顯示歐亞市場獲青睞，加上基本面體質或政策上均有長線利多支撐，建議投資人可利用多重資產配置概念來掌握歐亞市場行情。

根據EPFR資料統計，今年以來截至3月28日止，國際股債市資金仍以流向歐亞地區為主，股票型基金中，流入新興市場達429.47億美元，相對其他區域較高，另外歐股基金亦正流入86.09億美元；債市方面，主要也是流入新興市場債及投資等級債為主，分別達115.7億美元及37.15億美元，顯示國際上基金經理人看好歐亞市場表現。

謝秀瑛表示，2018年要做好資產配置已無庸置疑，其中中國、歐洲經濟復甦力道明確，將是成長性最高的區域。根據IMF 1月份最新預估，中國2018年GDP展望將達6.5%，表現仍傲於全球及新興市場，由於兩會已通過憲法修正案，預期之後經濟政策將趨於明朗，過往兩會後A股上漲機率達6成，且5月A股納入MSCI後仍有機會帶動資金進駐，展望維持看好。

另外，儘管印度近期受課徵資本利得稅影響，但近期印度股市多已反映利空，加上景氣數據持續擴張，以及5月季風雨季預估正常通常有利於經濟表現。在經濟體質以及長期改革看好下，IMF預估2018年GDP成長可望達到7.4%，展望十分正面。歐洲方面，儘管近期隨國際股市震盪回檔，但經濟仍維持復甦趨勢，PMI製造業指數仍位於2012年以來相對高檔，在基本面穩健與估值相對較低下，仍具長線投資價值。

謝秀瑛建議，由於國際市場波動加劇，一般投資人操作難度增加，若配置單一市場或單一資產，因運用工具相對限制較多、操作上彈性較小，如遇重大風險事件，較難避免震盪風險。倘若透過多重資產來進行投資配置，如股、債、匯、REITs、或其他基金受益憑證(如共同基金或ETF)，並配置在不同地區但長期展望看好的市場，在操作彈性下跟隨市場趨勢靈活佈局，較有機會能提供兼具報酬且相對穩健之績效表現。

自富邦投信於2017年4月成立國內首檔多重資產型基金後，多重資產類型基金越來越受矚目，逐漸形成投資趨勢，截至今年2月已增至8檔，整體多重資產型基金規模也成長近3倍至新台幣161億元。因此，基於市場展望以及配置靈活考量下，投資人可善用國內唯一結合歐亞三大經濟圈(包括歐洲、東亞及絲路)的「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」進行全方位布局，有望在詭譎多變的國際市場中，提供另一項追求穩健、有利資產配置表現的投資選擇。