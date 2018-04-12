五股國中「新興科技教室」揭牌啟用

新北市政府教育因應12年國教新課綱新增科技領域，於五股國中建置首間「新興科技教室」，於今(12)日由教育局蔣 偉民副局長親臨揭牌啟用，典禮同步安排機電整合之教學機器人展示、人工智慧與AR/VR互 動體驗及物聯網教學應用等多元活動，五股國中學生對未來試行的新興科技課程充滿期待，更希望這些新興科技課程的內容，能幫助他們解決生活問題。

蔣偉民副局長表示，未來人工智慧時代，科技教育成為基礎學科，感謝黎明技術學院電機系師生適時提供學校推動課程的專業諮詢及協 助教師提升技術知能，這將是跨校合作的新典範。

校長楊尚青表示，自107學年度起提前以九年級學生為對象實施新 興科技教育，每學期各班都至少會有6次課程實際在新興科技教室操 作學習，學生對於這項課程已充滿期待。生活科技科教師于樹剛說： 「將資訊科技與程式設計課程兩者合而為一，對老師是新的挑戰，透過專家指導同步學習，成長了許多。」

在學校試行新課程時，811班的徐楷晴與張智翔兩位同學主動參與 ，雖然很辛苦但收穫滿滿。徐楷晴說：「生活科技課程很有趣，老師教我們寫程式設計物聯網，用手機就可以控制家電用品的開關，讓電器變得很有智慧，我覺得自己走在時代的尖端，很有成就感!」 ，張智翔同學也說：「我喜歡機器人，沒想到我現在可以在學校寫程式，我在想： 設計出一個會做家事的機器人！可以送給媽媽當禮物。」

新北市政府教育局自106起至108年，全國首創推動【實創Te chshop+】--生活科技教育前瞻領航三年計畫，總計編列新臺幣1億2千萬元經費，推動生活科技教育，106年度 已建置12間多功能科技工坊、4所跨域實創教育廊帶(D. School)及28校有完善設備的生活科技教學空間，以順利實施新課綱教學，翻轉新北教育，更是讓學生不用出國就擁有「創意自信」國際等級的學習情境。