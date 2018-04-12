研究：茲卡透過性行為感染風險或僅一個月

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）曾於兩年前在全球肆虐的茲卡（Zika）病毒，一度讓人聞茲卡色變，但最新研究顯示，該病毒透過性行為傳播的效期，可能不到一個月。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）對180名曾感染茲卡病毒並出現症狀的美國男性進行研究，受檢者提供的1,300件精液樣本中，六成驗出了帶有茲卡病毒基因。他們多半是2016年至疫區旅遊時受到感染。

研究指出，曾感染病毒不代表一定具傳染力。其中三名男子的病毒量足以構成傳染，但其檢體都是在感染後一個月內所取得。這意味著一個月後病毒可能已漸失感染力，因此先前衛生單位呼籲民眾，若伴侶感染茲卡，必須維持安全性行為至少6個月以防感染之警告，或許過分謹慎。

研究結果週三（11日）獲刊於新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）。

目前CDC無意僅憑一項研究就修改關於茲卡病毒之警示，但可供相關研究參考。研究人員同時提出警語，茲卡病毒雖已獲控制，不再爆發大規模疫情，但病毒不會消失，民眾造訪熱帶地區時仍不可輕忽。

茲卡病毒於2015至2016年間橫掃中南美國家，美國南部出現零星感染，台灣亦曾出現境外移入案例。茲卡可透過蚊蟲叮咬或性行為傳染，症狀包括發燒、紅疹、關節疼痛等，多數人不會出現症狀。妊娠期間感染，恐導致胎兒小腦症。