為無法守諾致歉 蘇貞昌：大局當前選擇承擔

（中央社記者葉素萍台北12日電）前行政院長蘇貞昌允諾參選新北市長，他說，這不是他規劃的人生劇本，但會為新北、為黨、為台灣，全力以赴。他也為無法遵守當年不選第三次的承諾致歉，但「大局當前，我選擇承擔」。

兼任民進黨主席的總統蔡英文今天親自約見蘇貞昌，勸進參選新北市長；雙方會談1小時，蘇貞昌允諾出征新北。

蘇貞昌中午透過臉書（facebook）發文，向新北市民說明自己已經當面向黨主席表示同意接受徵召。

他強調，原先並無參選的意願，當年在保安宮廟埕說過不選第三次。但近年來，看到新北市停滯不前的現狀，甚且過去跟市民共同打努力的驕傲成果，都已不復在，更是感到不忍。基於對新北市的深厚感情，他由衷希望能由優秀的青壯世代參選，也當然會全力抬轎、奮力輔選，贏回新北。

他說，但這段時間以來，形勢的發展實在出乎意料，「人生的劇本不是我能偷看」；面對新北市民的期待，新北市的未來發展，及黨的整體布局需要，他無法放著不管，「這是老縣長的不捨心情，也是身為黨員的責任。所以，在經過慎重思考之後，我決定接受黨的徵召」。

蘇貞昌說，他知道，這個決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷，甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，「我深深致歉，但大局當前，我選擇承擔」。因為這些年來，他一直在新北市，也時時關注了解整個局勢，這一次選舉非同小可，新北要再起，黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。「作為一個創黨黨員，當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不」。

他強調，「這不是我規劃的人生劇本，但我會為新北、為黨、為台灣，全力以赴」。期待能找回當年台北縣民的光榮與驕傲，讓新北風華再現，他也希望能夠對年底縣市長選舉做出最大貢獻，扮演好母雞角色，為黨顧好新北的局，讓議員選舉有最亮眼的成績。

蘇貞昌說，他想向新北市民表達由衷的感謝，十幾年了，感謝大家還記得他，肯定他。過去，大家一起在這個城市打拚，讓台北縣成為在地人的好所在，出外人的新故鄉。現在，他會和大家再一起努力，會用生命的力量，讓新北市重現往日的光榮。（編輯：蘇志宗）1070412