台中花博  吉祥物石虎亮相馬山球場

（中央社記者姜遠珍首爾12日電）台中市將於11月3日舉行世界花卉博覽會，吉祥物石虎家族樂虎、來虎昨天隨台中市長林佳龍赴韓國昌原市NC恐龍隊主場馬山棒球場宣傳花博，並為先發的台灣投手王維中加油。

石虎家族樂虎、來虎不僅見證兩市簽署台中宣言及友好城市，更受邀於賽前與恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍熱舞開場，萌翻全場，吸引許多韓國球迷爭相合照。

樂虎、來虎初次見到NC恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍，便培養出好默契，開賽前大跳石虎家族主題曲及NC恐龍隊加油歌，又扭又跳，走位默契十足，宣傳台中花博之餘，也為先發的王維中加油。

開場表演完畢，樂虎、來虎更與NC隊吉祥物一起牽著台中市長林佳龍、昌原市長安商守入場，見證兩位市長為賽事開球，現場觀眾直呼可愛，紛紛拿出手機拍下可愛畫面。

賽前，樂虎與來虎也在場外和購票民眾宣傳台中花博，這是石虎家族首次出國宣傳花博，熱情招手邀請韓國朋友參加台中花博，許多韓國球迷直呼好可愛，大喊「王維中fighting！」，爭相與石虎姊弟合照。

台中市政府表示，台中世界花卉博覽會原僅規劃后里一展區，因發現保育類動物石虎蹤跡，林市長決定縮減部分后里展區面積，另覓外埔、豐原兩地補足空間，保育石虎棲地，因此選擇石虎作為吉祥物；而后里百年馬場也因花博契機將整建修復，因此也特別加入馬作為吉祥物，歡迎民眾一起來台中感受台灣花卉的驕傲與美麗。（編輯：王同禹）1070412