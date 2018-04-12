2017執行死刑大陸最多 台灣近十年首度零執行

（中央社倫敦12日綜合外電報導）國際特赦組織今天表示，撒哈拉以南非洲國家推動廢除死刑有進展，使全球死刑執行件數減少。報告說，中國大陸去年執行死刑數仍居全球之冠；台灣則是近十年首度全年未執行死刑。

根據國際特赦組織（Amnesty International），全球23個國家和地區死刑執行次數，從2016年的1032件下滑到去年的993件，減幅4%，「全球趨勢轉趨正面」。

國際特赦組織統計指出，去年有21個國家和地區對死刑犯減刑或赦免，包括中國大陸、日本、台灣及美國等。

報告指出，亞太區域去年有9個國家和地區執行死刑，比2016年11個少。報告說，印尼和台灣去年沒有行刑，台灣是將近十年來首度全年未執行死刑。

國際特赦組織表示，撒哈拉以南非洲國家推動廢除死刑有進展。幾內亞廢除所有罪行的死刑，而肯亞對謀殺罪判決不再實施強制性死刑。

國際特赦組織也讚揚布吉納法索提出的憲法草案涵蓋廢死條款，且查德新推的刑法只准許在恐怖主義案例判處死刑。

法新社報導，國際特赦組織秘書長謝蒂（Salil Shetty）說：「撒哈拉以南非洲地區有所進展，鞏固身為廢死希望明燈的地位。本區國家的領導帶來新希望，廢除這種極端殘酷、不人道和有辱人格的懲罰，並非遙不可及。」

這個區域有20個國家廢除所有罪行的死刑，其中索馬利亞和南蘇丹是唯二去年記錄到執行死刑件數的國家，少於2016年的5國。

全球執行死刑數最多依序是中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、伊拉克和巴基斯坦。美國排名從第7變到第8。

國際特赦組織表示，中國大陸去年執行死刑數據信達「數以千計」。北京當局以數據為國家機密為由，未宣布實際執行死刑的人數。

伊朗去年處決至少507人，較2016年減少11%。儘管德黑蘭當局去年採取行動減少毒品相關犯罪的死刑判決，受到讚揚，國際特赦組織說，有關當局仍違反國際法，處決了至少5名犯罪時未滿18歲的囚犯。