跨國行銷屏東　星國車體廣告吸睛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）繼2017年在香港以「沒來過屏東，別說你到過台灣」公車廣告行銷，獲得高評價及宣傳效果後，屏東縣政府今年鎖定新加坡旅客。自4月起，在新加坡百輛計程車車體外觀上蔚藍海洋底色的設計字樣，與300輛車內部電視形象短片「把心留在屏東」，吸引新加坡民眾到南台灣旅遊。

觀光傳播處長黃建嘉表示，港澳及新加坡來台旅客，大多採自由行，依觀光局統計，去年港澳來台遊客達169萬人次，新加坡42萬人次，縣府希望簡單易記的slogan，「沒來過屏東，別說你到過台灣」車體廣告設計，不僅能打開屏東的知名度，更要讓旅客對屏東難忘。

黃建嘉說，這次新加坡車體宣傳，鎖定其國內交通運輸最頻繁的計程車，從4月起至6月底加入行銷宣傳，其中100輛計程車車體外觀貼上蔚藍海洋底色的設計字樣，另有300輛計程車內部電視，將隨時播放由縣府製作且勇奪葡萄牙ART&TUR國際觀光電影節特別獎的6分鐘形象短片「把心留在屏東」，吸引更多高消費力的新加坡旅客前來屏東。

屏東縣政府於2017年首次以公車廣告在香港行銷，橘黃底色配上斗大字體設計「沒來過屏東，別說你到過台灣！」從6月起至10月底在10輛雙層巴士吸引許多港人注目，創意手法，達到行銷宣傳效果。 黃建嘉強調，未來縣府行銷觸角將會再伸展到日本、韓國、泰國等國家，極力爭取國際觀光客，並將屏東的知名度與景點，推銷至國際。

照片由屏東縣政府提供