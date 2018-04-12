台灣消防利器 勇奪美國愛迪生獎銀牌

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）工業技術研究院耗費10年打造的消防水柱照明設備，今天奪得2018年美國愛迪生獎銀牌。這是工研院連續第2年獲愛迪生獎銀牌肯定，展現台灣自主研發創新的雄厚實力。

工研院開發的「流體驅動緊急救難技術」（FDER），藉由消防水柱水壓驅動微型渦輪發電，供應消防瞄子燈上的發光二極體（LED）燈及熱顯像儀所需電力，協助消防員救災時照明、尋找火點及受困者位置，已獲台灣多地消防隊採用。

這項技術打進2018年愛迪生獎「應用科技-社會安全」類決選名單，並在晚間舉行的頒獎典禮上奪得銀牌。

代表研發團隊出席領獎的「流體驅動緊急救難技術」發明人廖榮皇受訪表示，很榮幸能將台灣創新發明帶到世界舞台上，「這個榮耀是屬於全工研院團隊和台灣人民的，因為我們相信，唯有不斷創新，才能將台灣與世界人民的生活帶到更美好、更安全的境界。」

愛迪生獎執行總監波納費里亞（Frank Bonafilia）說，「流體驅動緊急救難技術」若能普遍運用於高樓或學校，不僅可讓大家住得安心，也會帶來許多商機，建商或建物保險業者對這項技術都會有興趣。

這是工研院以「可高速充放電的鋁電池」奪得2017年愛迪生獎銀牌後，再次獲得愛迪生獎銀牌肯定。

駐美投資貿易服務處主任孫良輔表示，恭喜工研院再次得到愛迪生獎銀牌，希望廖榮皇團隊再接再厲，進一步創新，帶給人類和消防隊員更大福利。

愛迪生獎是為紀念發明家愛迪生（Thomas Edison）追求創意與卓越精神而設置，每年表彰全球創新產品、服務與企業領導人，今年邁入第31屆，11日舉行全天活動，白天舉辦研討會並展示決選入圍技術，晚上則是頒獎典禮。

廖榮皇今天還拜會紐約市消防局（FDNY），救災經驗豐富的紐約市消防局對熱顯像儀結合消防瞄子的應用設計頗感興趣，並在實務使用方面提供建議。（編輯：陳俊碩）1070412