中國名貴食品「花膠」　加速石首魚與小頭鼠海豚滅絕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）中國傳統名貴食品「花膠」，一直都是市場搶手貨。誘人的美味和所富含的膠原蛋白，讓它的黑市價格可介於每公斤3000到21000美元間。這場舌尖上的美味卻讓生活在墨西哥沿海的加利福尼亞灣石首魚（totoaba macdonaldi）快速走向滅絕，就連生活在同一個海域的加灣小頭鼠海豚（vaquita）也跟著受波及。

《法新社》（AFP）報導，加利福尼亞灣石首魚是墨西哥加利福尼亞灣北區的特有種，已被國際自然保護聯盟列入瀕危物種紅色名錄。非營利組織海洋守護者協會(Sea Shepherd)的巡邏隊一連三年，日夜不停的巡邏就是要避免漁船偷渡石首魚與小頭鼠海豚。但是這些非法盜獵者都擁搶自重，使得加利福尼亞海灣近年成了保育人士、墨西哥海軍船隻與直升機與非法漁民的戰場。

墨西哥政府為了保護這些即將瀕絕的物種，自2015年起嚴禁在1300平方公里的範圍內進行一切捕撈活動，而保護區範圍內還有San Felipe這個小漁村，因受政策影響已有七成的村民搬離。

身為漁民卻不能捕魚，以捕蝦為生的漁民說，只能轉型經營觀光漁船了。他還說，儘管無法捕魚，為了生活有些人只好冒險從事非法獵捕高單價的石首魚，但這並不是他們想要的。

墨西哥的聯邦環境保護局PROFEPA的 Joel Gonzalez表示，自2015年到2018年查獲704隻石首魚花膠與304隻魚屍卡在非法漁民的漁網。他還說，這些捕抓到的石首魚被取出魚鰾後就被扔回大海裡，並運往美墨邊境城市處理再裝箱送往中國香港。