美國農藥殘留報告 草莓名列「最髒」水果

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）下回吃草莓前，可得多洗幾次了。美國環境工作組織（Environmental Working Group, EWG）公布最新報告，草莓含有高農藥殘留量，奪下「最髒」水果之冠。

針對美國農業部提供的樣本進行檢驗，常見47種蔬果中，七成驗出了230種農藥，其中一份草莓樣本更含有20種不同農藥。菠菜也不遑多讓，農藥殘留重量是其他蔬果的兩倍。此外，報告指出，在最髒蔬果中，98%的桃子、櫻桃及蘋果皆含有不只一種農藥。

該非營利性組織自2004年開始就47種最受歡迎的蔬果進行農藥檢驗，每年公布在其「消費者指南--農作物農藥殘留報告」（Shopper’s Guide to Pesticides in Produce）。

攝入殘留農藥的蔬果，對人體有何危害？儘管美國環境保護局自1996年起，已嚴格管制農藥使用，禁止多項有毒物質用於種植作物，但陸續有研究指出，農藥對人體具潛藏危害，其中一項便是影響生育功能。

若為了健康著想，除了選擇有機蔬果，消費者食用、烹調蔬果前，切記得多清洗幾回。

以下是EWG的最髒與最乾淨蔬果清單：

最髒蔬果排名：

1. 草莓

2. 菠菜

3. 油桃

4. 蘋果

5. 葡萄

6. 桃子

7. 櫻桃

8. 梨子

9. 番茄

10. 芹菜

11. 馬鈴薯

12. 甜椒

最乾淨蔬果排名：

1. 酪梨

2. 甜玉米

3. 鳳梨

4. 高麗菜

5. 洋蔥

6. 冷凍豌豆

7. 木瓜

8. 蘆筍

9. 芒果

10. 茄子

11. 蜜瓜

12. 奇異果

13. 哈密瓜

14. 花椰菜

15. 青花菜