菲民調：杜特蒂施政滿意度「非常好」

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲國最新民意調查顯示，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）即使面對國內反對陣營多項指責，仍然維持極佳的民眾滿意度。

菲國民調機構「社會氣象站」（SWS）一份於3月23日至27日所作的調查發現，70%的受訪者滿意杜特蒂政府施政表現，14%不滿意，17%無法決定，「淨滿意評分」為+56。

根據社會氣象站的對照機制，淨信任評分+70以上為優異，+50至+69為非常好，+30至+49為好，+10至+29為普通，+9至-9為居中，-10至-29為不佳，-30至-49為壞，-50至-69為非常壞，-70以下為惡劣。

杜特蒂的淨滿意處於「非常好」等級。

這份調查訪問了1200名成年人，誤差值正負3%。

「社會氣象站」將菲律賓分為4個區塊，發現北部呂宋島和首都大馬尼拉地區民眾，對杜特蒂政府的淨滿意評分下滑11個百分點和1個百分點；中部維薩亞斯群島和民答那峨島則分別增加12個百分點和2個百分點。

調查進行之前與期間，菲國發生的重大事件包括：日本自衛隊移交3架巡邏機予菲律賓海軍、菲警掃毒一日斃13人、杜特蒂宣布封閉長灘島、政府宣布退出羅馬規約、政府軍在南部繼續清剿叛軍等。

這段期間，菲國反對陣營也持續抨擊政府掃毒罔顧人權、迫害政敵以及打壓新聞自由等。（編輯：紀錦玲）1070412