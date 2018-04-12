民進黨推故事捕手  100篇新住民故事各有滋味

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）民進黨婦女部今年1月時甄選20名故事捕手，出發前往全台各地補捉紀錄新住民的故事，取名「新島嶼故事捕手計畫」，每位捕手預計撰寫5篇新住民故事，共計100則，內容將陸續刊載於民進黨婦女部臉書專頁，期待透過此計劃讓更多台灣民眾了解不同語言及文化在這片土地上的故事，拉近彼此距離。

自由報導，民進黨婦女部與青年團隊《滾出趣》合作，招募並培訓20名「2018新島嶼故事捕手」，利用寒假到指定縣市以深度旅行方式採訪挖掘並拍攝下被大家忽略的新住民故事，故事捕手來自全台各地，抱持不同心態與背景前往指定縣市採訪，更有新住民參加捕手計劃，採訪身邊的新住民家人朋友。

婦女部11日上午舉辦記者會，邀請5位故事捕手現場分享採訪的心路歷程與故事。嘉義特派捕手許雅琦表示，在採訪過程中體認到面對歧視最好的方式就是直接接觸，許多台灣人對新住民感到害怕排斥，是因為不熟悉，透過捕手計劃紀錄新住民的故事，是消弭歧視的最好方式。

民進黨將在4月14日下午舉辦「新島嶼故事捕手計畫・晒故事日！——那些在島嶼存在，但你不知道的故事」活動，邀請故事捕手分享採訪經驗，期待藉由此計劃讓新住民姊妹落地生根的故事能被大眾看見。