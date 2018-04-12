暖化致洋流趨緩 「明天過後」真實版？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）科幻災難片「明天過後」（The Day After Tomorrow）真的可能上演嗎？

週三（11日）發表在Nature期刊上的一份研究顯示，全球暖化使大西洋海洋環流系統的活動速度降至1,500年來最緩慢狀態，科學家憂心，這將加劇極端氣候對地球的危害。

「大西洋經向翻轉環流」（AMOC），是一海洋輸送帶。溫暖、鹽度高的海水從熱帶地區沿著波斯灣向北移動至北大西洋，冷卻、下沉至海底深處後，再往南邊移動。溫鹽環流能調節海洋溫度，具有維持地球恆溫的功能。

然而，隨著地球暖化、冰川消融速度加快，溫暖水流不斷注入，導致水體難以冷卻、鹽度稀釋，下沉速度因而趨緩南北移動。研究指出，自20世紀中以來，深海洋流移動的速度已下降15%，近年來情況尤其嚴重，破壞了大西洋環流調節地球溫度的功能。

科學家認為，這將使北半球遭受更嚴重的極端氣候，歐洲尤甚，並使美國東岸海平面上升。若情況持續惡化，終有一日環流系統甚可能完全停止運作，達到所謂的「臨界點」（tipping point）。這是科學家最害怕的情況，也是2004年災難電影「明天過後」的故事背景。

根據該研究，環流系統至少數十年後才有可能崩解，但無疑將對人類及地球帶來毀滅性後果。