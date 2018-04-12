中國再施壓！世界醫師會拒改名：「Taiwan」就是「Taiwan」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國長期在國際政府間或民間組織上施壓要求將台灣會員國名稱改為「Chinese, Taipei」，去年起不斷透過世界衛生組織（WHO）介入，不惜以中斷合作關係施壓，但媒體報導，「世界醫師會」（WMA）3月仍決議，不會要求台灣醫師會改名。

自由時報報導，世界醫師會去（2017）年在美國芝加哥召開大會，中國醫師會要求台灣醫師會改名，但當時代表出席的醫師公會全聯會秘書長王必勝在會中強調「台灣就是台灣」，不管什麼狀況都不會改名，獲得其他會員以掌聲支持，成功護名。

《上報》11日報導，成立於1947年的「世界醫師會」為WHO體系內重要的NGO，在台灣加入成為正式會員後與台灣向來友好，2016年更在台北舉行大會，然而近2年中國要求WMA接受一中原則，WHO更不惜以中斷合作關係為為要脅，要求台灣醫師會將名稱改為「Chinese Medical Association，Taipei」。不過，WMA在3月下旬以跨國電話會議討論，做出決議，基於尊重每個成員，不要求台灣醫師會（Taiwan Medical Association）改名。

另外，世醫會將在本月26至28日舉行理事會，中國代表是否循去年作法，於理事會中再次要求台灣更名？台灣醫師會理事長、同時也是民進黨立委的邱泰源表示，雖然目前並未掌握中國方面的動態，但世醫會的立場已經很明確。