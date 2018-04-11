印度校車落深谷已知27死  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度北方喜馬偕爾邦一台載滿學童的校車9日途經坎格拉谷（Kangra Valley），轉彎時不慎墜落25英呎深峽谷，目前已知23名兒童與4名成人死亡。

印度時報報導，位於印度北方的喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）坐落喜馬拉雅山西部，當地警方表示，當時校車正載著45名學童返家，轉彎時墜落山谷，事故發生之後附近居民立刻參與救援，但由於車體嚴重扭曲，需切開車體才能救出傷者。目前已知23名學童死亡，年齡介於5-14歲之間，皆來自半徑15-20公里範圍的村莊，4名成人包括司機、隨車老師被救出時已死亡，其他傷者已被送到當地醫院接受治療，他更表示死亡人數恐持續攀升。

一名被救出的男童蘭威爾（Ranveer Singh）告訴印度時報記者：「我聽到一聲巨響，巴士開始滾下山坡。靠近座位的窗戶破了，我和旁邊的女孩被拋出車外」

學校負責人索尼塔（Sunita Kumari）表示，校車承載量符合規定，也通過所有車輛安全檢查。

目前警方正持續調查車禍發生原因，這是近年來該區最嚴重的車禍之一。

2017年在印度北方邦（Uttar Pradesh）的一場公車車禍奪走至少15名兒童性命，45人受傷。

華盛頓郵報指出，根據2013年世界衛生組織的數據顯示，印度山區道路崎嶇不平難以供車輛行走，每年有超過20萬人的交通死亡。美國最高法院稱印度的道路是“巨型殺手”。專家告訴華盛頓郵報，由於機動車輛管理規定疲軟和過時，日常腐敗，調查落後和法院審判緩慢，許多被指控意外事故的人員最後皆無罪開釋。