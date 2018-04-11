第三屆東海盃 NG農產品+剩菜 美味大比拼

新北市教育局及東海高中今(11)日於東海高中合辦第三屆東海盃「廚藝食育惜福•物盡其用」廚藝競賽，共有12所國中派出16組隊伍參賽，特別邀請阿基師、實踐大學餐飲管理學系楊瓊花教授及國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任林秀薰擔任評審。

廚藝競賽推廣惜食、節能減碳及環保的理念，利用家中常見食材及剩 餘的菜餚或格外品(NG農產品)，開發創意料理，打開學子對於料理研發與食材選用的新思維，透過「食育惜福•物盡其用」創意烹調原則，分別以創意廚藝組及創意烘焙組，為家人設計具有創意與健康美味的特色料理。

福容大飯店行政總主廚鄭衍基(阿基師)以「逆進人生態度」演講，阿基師溫馨提醒生命如同作菜，凡事要惜福惜緣，從心出發，不要追求過度的調味裝飾，食以味為先，味以鮮為首，選擇新鮮的食材、善用剩餘的菜餚，不浪費、不過度烹飪、不過量，就可以輕鬆料理出美味的食物，而人生也可以因為「珍惜」而更有價值、更有福份。

創意廚藝組的指定料理以家中最常見的食餘－剩飯、雪裡紅及魚片為指定食材，重新設計新菜，並特別使用到格外品紅蘿蔔，讓學生們了解即使外型不佳的食材亦能活用；創意料理則以豆腐雞蛋為指定食材，請選手創造出獨具特色的兩道菜色。創意烘焙組則是以大會提供的NG四吋蛋糕為主軸，各組利用巧克力、棉花糖等等各式配料，創作出母親節主題的成品。

評分項目除了主題、美味、創意、外觀，更要求所有主盤上的裝飾品皆應可食，若發現食材丟棄情形將予以扣分，現場並準備磅秤，各組所剩廚餘都逐一打包過磅，量少的隊伍將可得到評審們的溫馨加分。參賽隊伍面對這種高難度且極具意義的題目，各組創意紛呈，除了原有精湛的廚藝切磋之外，更全力落實廚餘減量、食材再利用的精神。

新北市政府教育局黃靜怡副局長表示，經過現場各組廚餘的打包過磅，選手們深刻體認到，只要在烹調的過程用心珍惜每樣食材，將所有的食材發揮得淋漓盡致，廚餘減量是每個人都可以做得到的，這次的東海盃，把廚藝競賽提升到環保惜福，並將食育觀念延伸到校園和家庭，是一場極有意義廚藝競賽。

新北市政府教育局黃靜怡副局長與阿基師與學生合影。(照片由新北市政府提供)