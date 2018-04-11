107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽-新北市複賽暨頒獎典 禮

新北市政府教育局將於明(11)日由歐人豪主任秘書頒發「107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽-新北市複賽」24支獲獎隊伍，本屆專題寫作主題為美感教育—美麗生活、美好行動，高國中小共有86隊報名，其中的12支隊伍將代表新北市參加 4月30日四城市(新北市、臺北市、基隆市、桃園市)決賽。

新北市教育局主任秘書歐人豪表示，如何運用科技與世界溝通，已成 為關鍵議題。專題寫作比賽鼓勵學生將資訊當作重要媒介，透過議題的結合讓學生學習資料蒐集、團體互動及社區關懷，未來除了具備國際競爭力外，孩子更多了「美感」素養與欣賞能力。

開場由曾受邀至今(107)年度藝術＆終身教育嘉年華演出的大觀國小~噶瑪蘭公主~詩詞吟唱表演團隊，為參賽師生獻上最熱烈的歡迎，也鼓勵代表新北市參賽的隊伍都能獲得佳績。

中小學學生專題寫作比賽93年起由臺北縣發起主辦，迄今已發展為北區四城市的年度盛會，學生從訂定專題方向、實地踏查、訪談等歷程，逐步完成專題研究內容，並結合資訊科技以電子書方式 呈現，參賽學生需經過初賽線上評選，複賽現場口試等歷程，過程中除培養孩子專題研究能力、團隊合作精神及口語表達能力外， 亦增進學生跨域整合能力，符應新課綱的精神。歷屆成果歡迎各界參 考，詳請可至活動網站查詢：http://sthesis. tp.edu.tw/SthesisWeb/。

新北市教育局長期致力推動資訊及科學教育，鼓勵學生進行探究實作，無論是專題寫作比賽或科學展覽，都培養學生發現問題，透過團隊討論及研究實驗，找出解決問題的方法。因應新課綱新增科技領域，新北市教育局於107年起分3年升級智 慧教室軟硬體，透過「升級基礎環境」、「打造互動教室」、「應用創新科技」及「達成適性學習」等4個方向，逐步達成智慧學習目標，開啟學習新視界。