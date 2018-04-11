研究：孕婦服用抗抑鬱症藥物會影響胎兒腦部發展

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）面對未知的未來和變化，許多新手媽媽會顯得特別易緊張和情緒化，尤其是本身有情緒方面問題的媽媽來說，病情更容易變得反覆不定；俗話說：有病就要看醫師和服藥，但準媽咪們多會擔心抑鬱症藥物影響腹中寶貝的健康，因此選擇不就醫、不服藥的大有人在，關於這點在醫界始終也存在著許多爭議。而根據美國最新研究發現，妊娠期間服用抗抑鬱藥物確實會影響胎兒的腦部發展。

最新研究中，來自哥倫比亞大學的研究團隊找來了98位滿月的新生兒，並為他們拍攝大腦照片作為研究觀察依據，這些嬰兒的母親分為三組，分別是：有抑鬱症且接受抗抑鬱藥物（SSRIs）治療者、沒接受藥物治療者，以及非抑鬱症患者。研究結果刊登於《美國醫學會期刊小兒科》(JAMA Pediatrics)。

研究結果顯示，妊娠期間若曾服用抗抑鬱藥物（SSRIs），產下的嬰兒腦部發展跟另外兩個對照組有明顯的差異，例如：掌管情緒和情緒管理的腦部容量比其他嬰兒來的大。影響的區域包含掌管人類情緒和動機的杏仁核和島葉，但科學家目前無法解釋之間的因果關係。

但研究人員強調，即便母親於妊娠期間有服用抗抑鬱藥物（SSRIs），這些寶寶在身心靈發展都是健康、有活力的，沒有任何實驗證明他們未來罹患抑鬱症或焦慮症的風險較大。研究目的只是希望孕婦和醫師在選擇治療方式前，能好好思考服用抗抑鬱藥物（SSRIs）是否為最好和唯一的治療方案。