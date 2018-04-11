中華電信107年3月份營業收入174.9億元  每股盈餘0.35元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。3月份合併自結營業收入為174.9億元，營業成本及費用為141.4億元，營業淨利為32.9億元，稅前淨利為33.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為26.9億元，每股盈餘為0.35元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率些微落後預期。

因應107年1月1日起適用IFRS15公報，本公司選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表之影響數，使3月份合併營業收入減少1.1億元，營業成本及費用增加0.6億元，營業淨利減少1.7億元，稅前淨利減少1.7億元，歸屬母公司業主之淨利減少1.4億元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，3月份合併自結營業收入為176.0億元，與去年同期相較，減少2.4%；營業成本及費用為140.8億元，減少2.3%；營業淨利為34.6億元，減少4.3%；稅前淨利為35.6億元，減少5.4%；歸屬於母公司業主之淨利為28.3億元，減少7.3%；每股盈餘為0.36元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，3月份整體行動通訊營收較去年同期增加，主要因4G及行動上網客戶持續成長，帶動3月份行動加值營收較去年同期成長，行動銷貨收入亦較去年同期提升，惟行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，網際網路營收較去年同期提升。寬頻接取營收下降。MOD營收持續成長。市內網路營收持續下滑。資通訊專案營收因去年基期較高，而較去年同期減少。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，3月份合併營業成本及費用較去年同期減少，主要因為資通訊專案成本與網路互連費用減少，抵銷商品成本的增加。

截至3月底止，光世代寬頻用戶數達356.9萬戶，60Mbps以上的客戶數189.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達131.8萬戶。MOD客戶數達170.5萬戶。行動上網客戶持續成長，達848.3萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達60.2%。