中華電信台灣三星王者聯手共同邁入行動通信新里程碑

中華電信致力提供客戶更優質的服務品質，持續推展紮實的建設策略，大4G服務不僅全台鄉鎮數最「廣」，更強化加「深」、加「厚」的布局，去年加碼投資4G基地台設備數量成長4成，提供更高的訊務處理量，並已成功於全台23個重點商圈、高鐵全線提供4CA與5CC服務。今(11)日宣布將再度超越業界，攜手三星共同啟動全台唯一5CA (5頻聚合)服務，持續引進尖端技術，為全台客戶打造更優質的服務體驗。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「中華電信於第三波4G釋照中順利取得最大頻寬後，即積極投入4G網路建設，預計1800頻段C6-1 (5MHz)頻譜納入中華電信大4G行列後，900+1800+2600三個頻段、上、下行合計共140MHz，將於今年6月底前，率先推出5CA(5頻聚合)，並於全台十餘處人潮密集商圈、高鐵車站與沿線率先啟用5CA。Galaxy S9系列為目前市場中唯一支援5CA的旗艦機，中華電信很高興與台灣三星共同宣布啟動5CA，邁入行動通信新里程碑。」

台灣三星電子總經理李廷柱表示：「三星在行動通訊領域不斷力求突破與創新，努力以最先進的產品滿足消費者需求，開啟智慧生活。在行動通訊發展的每一階段，不僅高度參與且持續引領市場趨勢。隨著4G時代來臨，人們對影音娛樂的需求越來越高，全球用戶平均每月使用10GB上網流量，三星也不斷研發新技術，突破網速侷限！今日，三星很榮幸能與中華電信聯手，共同將Galaxy S9系列推向5CA新里程，為全台第一且目前唯一支援5CA的旗艦機，為消費者帶來不同以往的飆網體驗。」

中華電信擁有180MHz最大頻寬優勢，今日與三星攜手啟動的5CA(5頻聚合)，加上4X4MIMO、256QAM技術，下載速率理論數值直逼900Mbps(註一)，較傳統1CC(150Mbps)快逾6倍(表一)！不僅如此，中華電信今日更隆重宣布，透過4CA和2個4X4MIMO及256QAM技術，再度領先同業，網路端率先達到支援1Gbps的下載速率理論網速，宣告台灣網速已正式進入1Gbps 時代，邁向Pre-5G關鍵里程碑！同時，目前市場上僅三星Galaxy S9系列是唯一可支援並運行中華電信4CA、2個4X 4 MIMO及256QAM，以及支援5CA的機種。

中華電信行動通信分公司胡學海副總經理強調：「中華電信從105年推出3CA、106年推出4CA，時至今日，再度領先同業推出5CA，不僅在支援CA手機系統的網路建設上，已相當完備；伴隨目前智慧型手機滲透率已近9成，中華電信4G客戶持CA機款普及率亦高達6成，CA機款並已儼然成為消費主流。」

中華電信預計於年底前，提供全台都會區超過二十個以上的熱鬧商圈及重點交通路段5CA服務。而且即使未搭配5CA終端設備，中華電信4G客戶也可透過結合900+1800+2600三頻段的4CA技術(4頻聚合)服務，加上4x4 MIMO及256QAM技術，享受超高速行動上網體驗！

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左為中華電信行動通信分公司陳明仕總經理、右為台灣三星電子李廷柱總經理。(照片由中華電信提供)