離岸風電產業願景佳  台挪(威)經貿合作升溫

（台灣英文新聞／財經組台北報導）挪威再生能源協會(Norwegian Energy Partners) 及挪威台灣商會於4月8日至13日率約10家離岸風電業者訪台，期間拜訪經濟部能源局、台電公司等單位，期望促進兩國貿易、投資及各項技術合作。

這10家離岸風電業者包括挪威創新署、Jotun佐敦集團股份有限公司、Nexans海底電纜供應商、Statoil石油公司、Uptime International海事用品商等。

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）促成此次交流，安排訪團赴經濟部能源局、台電公司、上緯新能源、船舶暨海洋產業研發中心、台灣造船、中國鋼鐵、臺灣港務股份有限公司等單位實地考察與洽商，使我國離岸風電產業的商機更加增顯，同時也加強挪威訪團與我政府單位及廠商之交流與聯繫，俾促進兩國貿易、投資及各項技術合作。

除參訪行程外，國經協會也在11日舉行「台挪(威)離岸風電產業商機論壇」，由台灣風力發電產業協會黃聰文秘書長與挪威再生能源協會太陽能暨風能處Mr. Jon Dugstad處長分別就兩國離岸風電產業、技術發展議題作報告，會後並安排B2B meetings讓台、挪兩國廠商透過此平台，進行一對一交流，增加雙方技術合作商機，以促成更多投資與貿易機會。

本次會議出席狀況踴躍，台挪雙方企業互動熱絡，現場有近百位業界代表出席，顯見我國企業對於離岸風電產業的重視，亦對此波商機展現樂觀態度。