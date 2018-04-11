美景不在！法國WWF籲：保護仍然存在的地方

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 日前法國世界自然基金會與TBWA\Paris共同在本(4)月1日於Instagram發布一部影片，由九位網友各分享九個景點的「前-後」對比照片，並呼籲大家要「動員起來保護仍然存在的地方」。

《哈芬登郵報》(Huffington Post)報導，為了宣傳，法國世界自然基金會(wwffrance)與TBWA\Paris邀集九位網友，讓這些旅行家共同在社群媒體上，分享這些警示人類的環境變遷照片。

TBWA\Paris負責表示影片「分二階段」，第一階段可以看到令網友們讚嘆的美景照片，過幾天後，他們將發現這些景點的「 廬山真面目」。

這些照片一開始並未載明地點，待看到一群網友留言「想去」那走走時，一句「但太晚了」陸續揭露照片的拍攝地點。讓網友們從圭亞那、美麗的澳洲大堡礁、法國白朗峰、巴西、中國黑龍江、蘇門答臘等地，一起觀賞各地的「前世今生」。

污染、海洋垃圾、濫墾濫伐及全球暖化造成大面積的澳洲大堡礁珊瑚白化，還有高山旅遊所帶來的環境衝擊與生態浩劫，導致美景稍縱即逝。法國世界自然基金會WWF (World Wildlife Fund)呼籲大家應「動員起來保護仍然存在的地方」。