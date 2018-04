(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)北非阿爾及利亞11日傳出軍機墜毀意外。根據英國BBC報導,目前已知有100人死亡,但最終死亡人數,恐怕超過200人。



綜合美聯社與英國BBC報導,失事飛機是伊留申76型(IL76)軍機,它在起飛不久之後,就在首都阿爾及爾約30公里處的布法里克(Boufarik)空軍機場墜毀,事發後當局派出至少14輛救護車前往現場,將傷患送往醫院救治。



當地報導指稱,機上載有約200人,當時飛機剛從布法里克起飛,目的地是另一個軍事基地所在的貝沙爾(Bechar)。

Footage from the scene of military plane crash in Algeria, with reports saying at least 100 people may have died https://t.co/ByDhcsknvu pic.twitter.com/DIeNt1SD8s