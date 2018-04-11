關心新二代健康     中市辦講座分享早療觀念    

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為關懷新二代黃金成長期，台中市社會局1日在大甲婦女館舉辦「新住民家庭醫療及兒童發展課程」，透過專業解說與詳細評估，與新住民姐妹們分享正確早期療育觀念，席間社會局長呂建德更呼籲新住民姐妹們踴躍參加通譯訓練課程，未來可協助更多需要的朋友。

社會局表示，嬰兒在成長過程中，器官功能與智能會同步發展，而發展遲緩指的是未滿六歲的兒童在動作、語言溝通、認知、與生活自理部分相較同齡孩子有明顯遲緩的現象，許多發展遲緩的現象需要父母詳細的觀察並收集發展情況。

新住民朋友們碰到早療議題，因不了解專業用語，不具備完整早療觀念，導致無法及時發現孩子發展遲緩的現象，希望透過講座普及知識，教導新住民父母正確的就醫概念，並與醫療體系配合，及早就醫，做出對孩子最好的決定。

社會局長呂建德表示，除委託海線新住民家庭服務中心在4月1日及8月12日辦理新住民家庭成長講座外，現場提供通譯媒合管理服務，他指出，新住民通過考試成為合格通譯人才後，將協助新住民及其家庭社區適應、法律、居留證件、婚姻家庭等問題，截至106年為止共培訓184位通譯人才，包含越南語128位、印尼語37位、泰國語11位及柬埔寨語8位。