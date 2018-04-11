國發基金挹注60億　「文化內容投資計畫」啟動

文化部長鄭麗君（右5）、國發會主委陳美伶（左5）、金管會副主委鄭貞茂（右4），11日在台北出席文化部舉辦的「文化內容投資計畫」啟動記者會暨媒合會，與金控、創投、平台商、通路商、製作公司等來賓，共同啟動儀式。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）文化部今(11）日提出「文化內容投資計畫」機制與相關優惠政策，文化部長鄭麗君表示，已爭取國發基金匡列新台幣60億元，未來將為文化內容每月辦理媒合會，盼引入民間更多投融資。



文化部今在台北舉辦「文化內容投資計畫」記者會暨媒合會，國家發展委員會主委陳美伶、金管會副主委鄭貞茂，及金控、創投、平台商、通路商、製作公司等國內外內容產業投資者皆出席。



鄭麗君提到，近年來台灣有許多好作品陸續受到國際肯定，長期以來創作者和影視音產業，在相對艱困環境中創作。如今政府也動起來，不再讓創作者單打獨鬥，她擔任文化部長，更自我期許努力推動產業政策轉型。



鄭麗君表示，行政院長賴清德施政，國家發展第一項目標就是「文化台灣」，也在院會中指示行政團隊，要用政策預算和法案，全力健全文化創作環境和生態。因此，文化部在國發會支持下，已爭取國發基金，匡列新台幣60億元辦理「文化內容投資計畫」，合併一二期投資計畫，將國發基金100億全數運用。

文化部未來每個月將為文化內容投資，辦理至少一場媒合會，將潛力案件持續介紹給投資人，結合「文化內容投資計畫」，邀請金控、創投、通路商、發行商、製作公司等，產業投資者與文化部共組成一個平台，持續引入民間投資。



國發會主委陳美伶致詞表示，國發基金投資，就是把國家最需要的產業協助發展起來，透過跨部會團隊合作發展，財經部會將大力協助支持文化部，「這60億是點火，希望所有創投業和金融業者，能夠加溫發展得更好」。



金管會副主委鄭貞茂致詞指出，文化是國家根本，金融是經濟血脈，面對現在趨勢，政府要扮演領頭羊角色。而在金融科技（FinTech）、機器人時代裡更要檢視內容，才能在產業勝出，如此一來不僅是自救，也是雙贏。