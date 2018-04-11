駐泰代表處揮棒出擊　首獎20萬泰銖讓泰學生暑期壯遊台灣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為讓泰國民眾深入瞭解台灣獨具的自然景觀、風土民情及節慶特色等觀光資源，駐泰國台北經濟文化辦事處今(11)日宣布，規劃透過網路新媒體行銷宣傳方式，徵選泰國學生組隊於今(2018)年暑假期間親赴台灣觀光15日，第一名青春壯遊台灣觀光行銷優勝隊伍可獲得獎學金泰幣20萬銖及「泰國學生青春壯遊台灣達人」獎狀乙紙。

駐泰國台北經濟文化辦事處表示，「泰國學生青春壯遊台灣」競賽活動以兩階段進行競賽，第一階段是進行三支隊伍徵選。由駐泰國台北經濟文化辦事處及「Taiwan Thailand Fans」中泰文兩版臉書粉絲頁共同評選三支優勝隊伍前往台灣進行15日的觀光體驗，還可免費獲得往返台泰機票、在台食宿、公眾運輸交通(捷運、台鐵、高鐵等)、景區門票、基本保險及相關行程協助安排等獎勵。

駐泰國台北經濟文化辦事處說，第二階段進行決賽則由三支在台競賽隊伍，針對每個景點自製的創意影片上傳到專屬隊伍的「Taiwan Thailand Fans青春壯遊台灣活動專區」，並根據粉絲於該影片貼文按讚互動數，評選出第一名青春壯遊台灣觀光行銷優勝隊伍，該隊可獲得獎學金泰幣20萬銖及「泰國學生青春壯遊台灣達人」獎狀乙紙。

駐泰國台北經濟文化辦事處表示，競賽活動自4月11日-29日開始第一階段徵選競賽，預計5月11日公布第一階段三支獲選隊伍。7月1日至8月15日入選的三支隊伍陸續赴台15日進行台灣觀光體驗與製作創意影片上傳到專屬隊伍的「Taiwan Thailand Fans青春壯遊台灣活動專區」競賽，預計8月20日公布第二階段第一名優勝隊伍，將可獲得獎學金泰幣20萬銖。

詳細活動參賽辦法可至「Taiwan Thailand Fans青春壯遊台灣活動專區」查詢「泰國學生青春壯遊台灣」競賽活動企劃。