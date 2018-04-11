日裔韓籍教授出書揭發日軍慰安婦真相

韓國世宗大學教授、獨島綜合研究所所長保阪祐二昨天在新書發佈會上表示，慰安婦是日軍性奴隸，日本政府應承認罪行並採取必要措施。



南韓「亞洲經濟」報導，保阪祐二翻譯和分析1937-1945年間日本編寫的80多份慰安婦文檔行，並發表新書「日本的慰安婦問題證據資料集1」。他在發佈會上說，截至目前的慰安婦證言和過去日本政府的官方文檔簡直驚人一致。



報導指出，保阪祐二在書中公開了1940年10月11日高森部隊對警備區內商人營業的規定中有關「特殊慰安業務」的內容。這份文件寫道「慰安所慰安婦和皇軍比例為1比100」。



保阪祐二表示，這意味著1名慰安婦要接待100名軍人，慰安婦是日軍的性玩具、性奴隸。這份檔還寫著慰安婦不能接待日本軍以外的普通人，日方限制慰安婦散步範圍，剝奪了人身自由。



保阪祐二還主張，日軍矇騙朝鮮女性，日本為慰安婦出具身份證明書，佯裝走合法程序，但實際上日軍在輸送朝鮮慰安婦時省略了這個程序，或是把慰安婦冒充為從軍護士、野戰醫院工作人員、部隊食堂服務員等部隊有關人員，隱瞞其真實身份。



保阪祐二表示，強迫賣淫竟然成為軍方公務，令人難以置信，日本軍方和日本政府無法逃脫法律責任。



報導指出，保阪祐二生於日本，80年代末到韓國留學，2003年獲得韓國國籍，為更有效宣傳獨島、慰安婦等歷史真相，入籍後繼續使用日本姓名。