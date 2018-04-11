習近平擬擴大開放市場　經長沈榮津：產業會多元布局

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中國國家主席習近平，昨˙(10)日提出放寬市場准入等4項措施。立委詢問經濟部是否因此鼓勵台商赴陸投資，列席備詢的經濟部長沈榮津今(11)日說，尊重產業布局的考量，而產業也知道市場布局要多元。

中央社報導，另一位列席備詢的行政院農業委員會主任委員林聰賢表示，現在發展的策略是分散市場，並鎖定具有國際競爭力的產品全力發展，進而創造產品的不可取代性。



習近平10日在博鰲亞洲論壇中表示，中國在擴大開放方面，將採取的重大舉措為大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護，以及主動擴大進口等4項。



國民黨立委孔文吉，今上午在立法院經濟委員會中質詢時表示，中美貿易戰、習近平發表擴大開放4項措施等事件，對兩岸未來的經貿關係是更好還是更壞？



中央社引述沈榮津說，美國與中國都是台灣主要出口對象，面對美中貿易角力，台灣如何因應、拿捏，必須謹慎。



對於是否會因習近平提出這4項措施，鼓勵台商到大陸投資？沈榮津說，尊重產業市場布局的考量，而產業也知道市場布局要多元，否則萬一某個地區、國家政策改變，會受到很大衝擊。



至於這4項措施對台灣的經濟，以及台灣對大陸的投資有何影響？沈榮津說，這部分會進一步詳細了解，並傾聽產業界的看法。