陳菊任總統府秘書長　蔡英文盼協助改革、與社會溝通

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北採訪報導）總統府今（11）日正式宣布高雄市長陳菊接任總統府秘書長，總統蔡英文表示，在執政團隊貫徹改革工作的同時，與社會的溝通及對話也很重要，「菊姐在社會的份量及無可取代的信任感，是擔任這份工作最好的人選。」

今日上午，總統府在三樓大禮堂舉辦一場茶會，茶會開始時，蔡總統、陳菊以及代理秘書長劉建忻一同步入禮堂，蔡總統與陳菊皆身穿深色墨綠色上衣，兩人始終面帶微笑。

蔡總統致詞時表示，陳菊是臺灣社會重要的資產，在政府進行許多重大改革與轉型的關鍵時刻，特別需要陳菊北上協助一起承擔國家改革的重任，「相信菊姐會以成熟歷練與多年累積的聲望，全力輔佐我及執政團隊。」

蔡總統提及，與陳菊長久的情誼，相信能將協助執政團隊貫徹改革工作的任務託付予她，「跟社會的溝通及對話很重要，因此需要菊姐在社會的份量及無可取代的信任感，她是擔任這份工作最好的人選。」

陳菊致詞時，則表示擔任秘書長後將協助總統進行改革，「我們必須跟社會溝通，跟很多不同的政黨等等溝通。希望臺灣社會充滿和諧，內部有更多對話，然後減少衝突、紛爭。我希望在這個角色發揮我的功能，讓總統所有的改革更順利。」

提及自1968年從事黨外運動至今已屆半個世紀，陳菊指出，「從黨外小妹到今天能夠到總統府擔任秘書長的工作，我看到臺灣社會不斷地進步、成長」，並表示臺灣已經邁向一個保障人權、沒有恐懼的社會，「這個社會沒有人會因為提出不同的政治意見受到壓迫，這是我們走了半個世紀努力的結果。」

陳菊強調，對於她擔任高雄市長任內推動的各項政策及建設，以及對市民的承諾，將「如期如質」地完成。

陳菊也表示要向高雄市民告別，提及擔任高雄縣轄市、直轄市市長的12的年頭裡，歷經天災、地變、公安等重大事件，「12年不是12天，12年是個很漫長的時間」，不過也表示將近八成多以上的市民對於她接任總統秘書長一職表達「肯定、支持」。

對於陳菊的一席話，蔡總統不斷地點頭表示贊同。會後，蔡總統與陳菊起身互相握手致意，總統並搭肩擁抱陳菊。而在兩人步出禮堂前，蔡總統更輕拍了一下陳菊的背。

自前總統府秘書長吳釗燮2月底轉任外交部長後，總統府秘書長一職便懸缺，由副秘書長劉建忻暫代理，過去一兩個月來陳菊將接秘書長的傳聞甚囂塵上，陳菊雖然一開始極力否認，但在三月赴美國參訪後態度放軟，表示將慎重考慮，隨後則表態願意承擔蔡總統幕僚長的重擔。