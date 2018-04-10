「野柳石光－夜訪女王」女王旋風席捲全台 首度開放入園反應熱烈

（台灣英文新聞 / 廖秋煌 台北報導）為配合交通部觀光局推動「2018海灣旅遊年」，該局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）於4月20日(五)至28日(六)辦理「2018野柳石光-夜訪女王」全國級特色活動。

交通部觀光局張錫聰副局長在10日(二)的活動記者會中表示本次為野柳地質公園首度開放夜間入園觀賞，地質公園鬼斧神工的自然雕塑，結合光影特效，可以讓民眾有不同的夜間體驗。觀光局超級任務組長喔熊、野柳地質公園女王頭精靈及俏皮公主也到現場互動炒熱現場氣氛。

本活動有4月20日(五)至28日(六)的「夜訪女王」活動，而4月21日(六)更是特別加碼舉辦「野柳音樂會」活動。為讓遊客有優質體驗，4月21日辦理的音樂會受場地限制僅限量300人，目前門票已銷售一空。而「夜訪女王」活動，基於夜間安全維護的考量，每晚限量500人為原則，此外園方提供夜間專人解說服務，已購票民眾可多加利用；目前門票預售反應熱烈，假日門票已全數售完，欲參加的民眾可上網或透過電話購買，或向可樂旅遊、山富旅遊、中國青年旅行社、嚕拉啦旅行社等購買套裝旅遊商品。園方特別保留每日100張夜訪女王門票，供民眾現場購票。

北觀處在此次活動中，除了在夜間展現野柳不同以往的「光景」外，在4月20日(五)至4月22日(日)活動期間亦透過「日本地質公園特展」、「玩味童趣體驗」及「來弄輦」活動，以直接交流、參與體驗的方式，使來訪旅客能夠挖掘不一樣的旅遊體驗。

本次夜間活動，更多資訊可至野柳地質公園官網查詢，北觀處邀請您一同體驗夜間北海岸光影奇岩與悠揚音符裊繞野柳岬之奇幻饗宴。