不堪租金連漲20年 六福皇宮年底熄燈

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）六福旅遊集團旗下六福皇宮將於今年12月底熄燈，六福開發（2705）今於證交所舉行重大訊息說明會，執行長莊豐如宣布，台北市第一家威斯汀品牌的六福皇宮，正式宣告熄燈。

莊豐如為集團總裁莊秀石的獨生女，1997年在美國攻讀旅館管理，畢業前半年被集團總裁莊秀石急召回台幫忙籌備台北威斯汀六福皇宮飯店，歷練了六福皇宮興建到開幕，並於2004年接任執行長。

莊豐如今天在六福皇宮受訪時，被問到是否難過？她近2分鐘沉默不語，頻頻拭淚；接著她感性表示，她是六福皇宮第一位員工，很多其他員工與六福皇宮一起走了很長時間，把這邊當成家，這也是想要維持六福皇宮經營的原因。

談到租金問題，莊豐如直言，合約內規定每年調整租金，但六福皇宮的營收跟不上租金調整速度，雙方一直在談，六福希望在雙方可以接受的條件下，有機會長期經營。



針對雙方對租金的落差程度，莊豐如說，六福的訴求一直是回歸市場面，20年以來國泰人壽的租金每年調漲，已造成蠻大差距，一般開發案可能每3到4年調漲租金，六福希望回到這樣的狀況，但國泰人壽卻每年都漲，只能無奈設下停損點。

國泰人壽副總林昭廷指出，與六福皇宮租約本在去年底已到期，但去年有再簽約，給予1年緩衝期，租約延至今年到期；林昭廷強調，六福皇宮現有大樓當年都是國壽所蓋，現在收回來，會進行整棟大樓設備重整等，不會去拆大樓，大樓重整後後續會如何處置再行研議。