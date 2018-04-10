台灣為何稱中華台北 經濟學人說分明

（中央社台北10日電）2月南韓平昌冬奧會上，4名台灣選手以「中華台北」名義出賽，而非國家名稱。英國媒體「經濟學人」解釋這個名稱的由來，並指出這象徵繁榮的台灣2400萬人民面臨的外交孤立。

報導說，採用「中華台北」名稱，是讓台灣能夠參加許多國際組織和活動的唯一辦法，況且還有許多組織台灣完全無法參與。為何如此？「中華台北」又代表什麼意義？

報導解釋稱，中華民國（ROC）是1912年帝制結束後中國的正式國名。中國對日抗戰結束後，當時的中華民國領導人蔣介石在內戰中敗給毛澤東領導的中國共產黨，蔣介石政權於1949年退守台灣，台灣繼承了中華民國國名，毛澤東則在中國大陸建立中華人民共和國（PRC）。

之後因爆發韓戰，阻止毛澤東攻占台灣，台灣也成為冷戰期間受到美國支持的對抗共產勢力堡壘，並逐漸茁壯成為繁榮的市場經濟和民主體制。

但在美國前總統尼克森（Richard Nixon）於1972年走訪共產黨統治中國前，聯合國（UN）已先改承認北京政權代表中國，而非台北政權。此後，中國大陸便加強宣稱自己是包括台灣在內的中國唯一合法政權，並阻止台灣加入聯合國和其附屬組織，試圖藉此擠壓台灣的國際生存空間。

台灣想要以中華民國名義參加1976年的蒙特婁夏季奧運會，但當時中國大陸領導人不容許「兩個中國」參賽，台灣方面也拒絕以「台灣」名義出賽，因為這麼做代表放棄自己是中國合法政府的主張。

於是為了能夠參加任何國際比賽，台灣需要一個中華人民共和國可以接受的名稱。「中華台北」便能讓北京看似寬宏大量，代表他們允許華人同胞參賽，但也完全不會暗示承認台灣是獨立的政治實體。

而台灣為了滿足參與國際事務的願望，吞下這個屈辱。以「中華台北」名義，台灣才能加入一些重要的國際組織，例如世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）和奧運，以及許多重要性較低的組織，例如南太平洋區域漁業管理組織（SPRFMO）等。

不過，台灣目前反對「中華台北」名義的聲浪越來越強，尤其來自年輕族群，他們不再抱持前代所遺留堅信有朝一日中國統一的想法，取而代之的是明確的台灣身分認同。台灣最近一份民調顯示，近6成受訪者只認同台灣人身分，僅37%的受訪者認同台灣人和中國人雙重身分。

​支持台灣獨立的運動人士2月已向當局遞交請願書，要求2020年東京奧運台灣選手能以「台灣」名義參賽。問題是北京不太可能會同意，更何況現今中國政府的發言份量遠比1972年大得多。