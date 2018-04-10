授勳前國防部長　蔡英文：與馮世寬有革命情感

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（10）日頒發「一等景星勳章」予前國防部長馮世寬，並表示在共同推動許多改革後，兩人也建立起革命情感。

蔡總統授勳後致詞表示，馮世寬作為任內第一位國防部長，許多國防事務的改革，都是他們一起從頭開始推動，因此「彼此有很深的革命情感。」

蔡總統進一步提及，過去一段時間以來，國軍啟動了「國艦國造」、「國機國造」等國防自主的重要計畫，也新成立資通電軍，以強化臺灣網路作戰的能力。

此外，在照顧基層官兵方面，蔡總統表示，兩人推動國軍裝備更新、待遇提升、營舍整建等工作，「細數這些事蹟，我們真的做了許多事，現在國軍形象與士氣都持續在提升，相信這是馮前部長最大的成就。」

提及即將成立的「國防安全研究院」，蔡總統表示，馮世寬即將擔任智庫董事長，負責推動國防及軍事研究，並依照周邊情勢，形塑臺灣所需要的戰略。

蔡總統指出，這是一個研究國防戰略的智庫，需要一個具有國防實務經驗，也熟悉區域情勢的領導者，而馮世寬就是「不二人選」。

馮世寬則表示，蔡總統的國防政策及對國軍的重視，讓他任內時工作特別順利，同時也鼓舞著自己。

馮世寬提到在他任內最有感觸的是蔡總統的「國防自主」政策，因為他比任何人都瞭解總統受到來自國內外許多的壓力。

馮世寬指出，「但她仍毅然決然推動國機國造，讓臺灣培植出許多國防工業廠商的技術與能力，除了內銷，更讓臺灣的國防走向國際，這樣的遠見，對臺灣尤為重要。」

以預算約新台幣1億2千500萬元成立的國防安全研究院，將遴聘國內國防安全、外交及兩岸事務領域的專家學者及政府機關代表出任。

作為國家級的智庫，國防安全研究院的研究重點包括國家安全、區域安全情勢、中國政治軍事等議題，並將向政府提出建言，以及促進與國外智庫學者的交流與互動。