響應世界地球日　簡又新與英投資部長騎鐵馬遊台北

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為促進台英雙方在環境永續領域合作，英國國際貿易部投資部長史徒華(Mr. Graham Stuart)，昨(9)日抵台後隨即展開為期二天的訪台行程。

今(10)日在台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，與英國在台辦事處(British Office Taipei)副代表畢騰安(Andrew Pittam)、經濟與氣候變遷處處長辛格曼(Mandeep Singh Gill)等人的陪同下，一起騎乘YouBike遊台北。

史徒華表示，在這兩天的緊湊行程中，難得可以暫時從密集會議中抽身，並親身體驗台北綠色交通系統。

▲左起：英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）（左3）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左2）(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

對於如何為民眾提供安全舒適、環保且共生共榮的永續運輸環境，史徒華也分享英國綠色發展經驗，並提供創意及想法供台英雙方相互借鏡。他表示，此行對台灣留下非常深刻印象。

簡又新大使表示，台英雙方透過綠色交通體驗交流，建立良好互動模式，係極具創新性的氣候與環境外交樣態。未來期許可以辦理更多此類具巧思的活動，促進國際社會交流，擴大台灣在全球的永續影響力。

此次騎乘YouBike遊台北也是要響應四月「世界地球日」的永續作為。簡大使與史徒華部長一行人從台北市政府大樓出發，途經台北101與國父紀念館，最後回到市府大樓，用行動支持低碳綠色運輸。

▲英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左2）(照片由台灣永續能源研究基金會提供)