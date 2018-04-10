5歲以下幼童勿食乾核果種子 嗆入氣管嚴重會致命

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）過年期間，大人小孩開心聚在一起聊天吃零食，2歲大的小君也想跟大人一起嗑瓜子，爸爸順手剝了一顆開心果塞到小君嘴裡，結果發生嗆食意外，幾天後症狀不見好轉，帶到醫院做檢查發現，當初嗆食的開心果經將右側支氣管塞住，且導致局部肉芽增生並且出血，術後還在加護病房觀察3天才救回一命。

林口長庚紀念醫院在今年春節過完年後1個半月內，連續收治5位3歲以下氣管異物阻塞的孩童。病患都是因為久咳不癒或是藥物無效的哮喘前來求診，一問之下發現全部的病患居然都是因為在過年期間家長不當餵食核果類的食物，導致孩童嗆食進而產生支氣管異物阻塞！

呼吸道異物長期以來都是孩童常見的意外傷害事件。大體積異物容易造成急性呼吸道阻塞導致短時間內窒息，較小體積異物則容易部分阻塞導致慢性肺部感染性疾病。

5歲以下孩童因為咀嚼功能不完全，異物嗆入氣管機率較高，除此因為咽喉神經反射較不敏感，食物嗆入氣管時咳嗽反射會較成人遲鈍，加上孩童語言表達不清，小體積異物常常阻塞一段時間後發生慢性肺部感染症狀時才被發現。

有時孩童在嗆食時大人在情急之下會死命地幫孩童拍背，反而有可能造成食物碎屑往氣管更深處掉落。很多人也認為，孩子氣管被卡後一定會迅速危及生命，如果咳嗽後能很快恢復，就意味著危險已經過去，其實這種想法是錯誤的。

如果異物較小，進入支氣管，孩童劇烈咳嗽或是呼吸困難的症狀在短時間內可以好轉，但隨後幾天便會出現發燒哮喘或是肺部感染等症狀。這種情況容易被家長忽視也容易誤導醫師的病情診斷。

氣管異物建議的診斷方法為軟式支氣管鏡檢查或是斷層掃描，而異物取出的方式則是以硬式支氣管鏡手術為第一選擇，術中孩童除了會有口唇舌挫傷機率還會有氣管破裂、氣胸和缺氧休克的危險性，術後也會有後續肺感染或是肺塌陷的可能性，對孩童來說是屬於高風險的手術。

有鑑於此，預防勝於治療，強烈建議5歲以下幼兒不要餵食乾果、核果和種子類零食。家長也要教育孩子不要在吃飯時説話、奔跑走動、嬉笑玩耍，也不要把小玩具放在嘴裏。一旦發現孩子嗆食甚至有堵塞氣道的現象，家長必須保持鎮靜，以此幫助孩子不哭鬧，以免加重病情，並儘速至醫院求診。