富邦金控2018年前3月自結稅後淨利164.3億元　每股盈餘1.61元

富邦金控2018年3月自結稅後淨利44.03億元，較去年同期成長39%；累計前3月稅後淨利164.30億元，較去年同期成長66%，每股盈餘(EPS)為1.61元。
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2018年3月稅後淨利21.70億元，累計前3月稅後淨利92.51億元，較去年同期大幅成長130%，主要受惠於良好的承保及投資績效帶動獲利成長。今年前3月初年度保費收入（First Year Premium）達481億元；總保費收入（Total Premium）為1,413億元，較去年同期成長6%。
- 台北富邦銀行2018年3月稅後淨利15.39億元，較去年同期成長24%，主要來自於淨利息收益以及資金操作相關收入增加。累計前3月稅後淨利49.94億元，較去年同期成長15%。北富銀資產品質維持穩健，2018年3月底逾放比率為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為627.6%。
- 富邦產險2018年3月稅後淨利3.64億元，較去年同期成長95%，主要因承保業務及投資績效良好。累計前3月稅後淨利13.12億元，較去年同期成長107%，簽單保費收入較去年同期成長7%。
- 富邦證券2018年3月稅後淨利944萬元，累計前3月稅後淨利3.4億元。富邦證券經紀收入成長，主要來自於市場成交量成長以及市佔率提升。